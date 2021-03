Blažičeva druščina bo v Čačku igrala zase in tudi za Krko

Marko Simonović je v sezoni 2018/19 igral v Stožicah, zdaj že drugo sezono nastopa za Mego kot posojen košarkar Cedevite Olimpije. FOTO: ABA

Krka za prvo zmago v letu 2021

Minuli dnevi niso bili tako uspešni za košarkarje Cedevite Olimpije kot prejšnji teden. V evropskem pokalu sta jim spolzeli iz rok dve zaključni žogi – ena zaradi poraza z Virtusom, druga zaradi zmage Budućnosti v Bourgu –, tako da bo o uvrstitvi v četrtfinale odločilo torkovo gostovanje v Podgorici. Mladi klubski upi, ki začasno igrajo v ligi Nova KBM za prvaka, so v Stožicah klonili proti Rogaški, danes pa bo na vrsti nov pomemben nastop. Zmaga v Čačku lahko Ljubljančane približa končnici lige ABA in hkrati pomaga Krki v boju za obstanek.Cedevita Olimpija je doživela zadnji poraz v regionalnem prvenstvu 30. decembra lani proti FMP in je s 97:88 dokaj zanesljivo ugnala Borac na prvi tekmi. Zato lahko pričakuje povratni dvoboj v Srbiji v vlogi favorita, vprašanje je le, v kolikšni meri bo evropski dan D vplival na današnjo osredotočenost njenih glavnih adutov. Borac je doslej resda zbral najmanj zmag (štiri, od teh eno brez boja proti bankrotirani Kopru Primorski) med 13 moštvi, ki vztrajajo na nogah v ligi ABA, vendar hkrati ne smemo pozabiti, da je dvakrat prekosil Partizan in kar šest porazov doživel z manj kot petimi točkami razlike.Olimpijin trenerzato opozarja: »Pred nami je zelo zahtevna tekma. Borac je odlična ekipa, ki jo dobro vodi trener, in s prikazanimi igrami si ne zasluži, da je na lestvici tam, kjer trenutno je. Naši tekmeci so nesrečno izgubili, rekel bi, več kot polovico tekem. Pripravljamo se, kot da je pred nami zadnji obračun v sezoni. Dati bomo morali vse od sebe, če želimo v Čačku upravičiti vlogo favorita in zabeležiti novo zmago.«Košarkarji Krke čakajo na uspeh v ligi ABA vse od 19. decembra, ko so navdušili svoje privržence in ugnali Partizan z 69:50. Po četrti zaporedni zmagi pa so nanizali sedem porazov in zdrsnili v zelo nevarno območje, saj ima v bitki za pobeg od predzadnjega mesta, ki prinaša dodatne kvalifikacije s podprvakom 2. lige ABA, le Borac slabše razmerje dosežkov. Novomeščane lahko opogumlja, da so proti jutrišnji tekmici Megi klonili z minimalno razliko v Beogradu (70:71), toda za uspešno revanšo bodo morali igrati precej bolj učinkovito.S povprečjem 70,7 dosežene točke so namreč zadnji v regiji, predzadnja je Cibona s 74,8. Vodi Cedevita Olimpija z 90,5 točke na tekmo pred Crveno zvezdo (85,9). Mega je peta (83,2) po zaslugi svojih najvišjih mož, 20-letnegain leto starejšega, ki se lahko pohvalita z najboljšim statističnim indeksom v ligi ABA (tretji je) ter zasedata prvo in četrto mesto med elitnimi strelci; Blažič je drugi z 18,7 točke.FMP – Igokea (13), Borac – Cedevita Olimpija (17), Partizan – Cibona (19), Budućnost – Zadar (21);Krka – Mega (17);Split – Crvena zvezda (21)Mornar 15:4, Crvena zvezda 14:2, Cedevita Olimpija 14:3, Igokea 14:4, Budućnost 13:3, Mega 13:6, Partizan 7:11, Zadar 6:10, FMP in Cibona po 6:11, Split 6:13, Krka 5:13, Borac 4:13, Koper Primorska 0:19.