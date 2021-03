Bolečine v hrbtu ustavile Luko Dončića, Dallas do 18. zmage

Luka Dončić je uizpustil prvo tekmo v sezoni. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA premagali Oklahomo s 87:78. V začetni postavi Dallasa je manjkal slovenski zvezdnik, ki ni šel na parket zaradi težav s hrbtom. Vrzel pod obročema je zapolnil, ki je bil z 19 točkami in 13 skoki najboljši igralec Dallasa.je dosegel 19 točk,pa je dodal 16 točk za Dallasovo 18. zmago v sezoni.Trener Dallasapričakuje, da bo z Dončićem že kmalu bolje in da bo lahko nastopil na ekshibicijski tekmi zvezdnikov lige NBA All Star v noči z nedelje na ponedeljek v Atlanti.Dončić je bil drugo sezono zaporedoma izbran za tekmo All Star. V tej sezoni v povprečju dosega 28,6 točke, 8,4 skoka in 9,0 podaje.Dončić je v tej sezoni izpustil le eno tekmo Dallasa, ki je v zadnjih 11 tekmah vpisal devet zmag.