Boston in Memphis izenačila na 1:1, Morant blestel s 47 točkami

Izid je izenačen tudi v zahodni konferenci, kjer se za vstop v konferenčni finale merita ekipi Memphis Grizzlies in Golden State Warriors. Po dramatičnem razpletu prvega dvoboja, Ja Morant je ob zvoku sirene zgrešil s polaganjem in omogočil zmago bojevnikov, je zvezdnik Memphisa tokrat zvezdniški zasedbi iz Kalifornije natresel kar 47 točk za zmago s 106:101. Gostujoči strateg Steve Kerr je imel sicer veliko pripomb nad grobo igro domačinov, Dillon Brooks je po manj kot treh minutah huje poškodoval Garyja Paytona II, ki je po udarcu v glavo obležal na tleh z zlomljenim komolcem. Brooksa so sodniki izključili.

V Bostonu sta Jaylen Brown in Jayson Tatum ponesla kelte do visoke zmage in izenačenja v seriji z branilci naslova iz Milwaukeeja. Brown je bil prvi strelec tekme s 30 točkami, zadel je kar šest trojk (rekord kariere v končnici), njegovi koši so poskrbeli za naskok domačinov na začetku tekme, delo je nato dokončal Tatum. Z rekordom kariere se je Brown izkazal tudi v prvem polčasu, ko je zbral 25 točk, bil je ključen pri grajenju prednosti z 18:3, po kateri se Milwaukee ni uspel vrniti.

»Vedeli smo, da moramo igrati kot da je na kocki vsa sezona. In to smo storili,« je dejal Brown, ki je s soigralci zabrisal spomin na zelo povprečno predstavo na prvi tekmi serije. »Še nihče nas v tej sezoni ni tako telesno nadvladal. Mislim, da se je v naših fantih prebudil ponos, da so si to vzeli k srcu in vedeli smo, da bomo nocoj nastopili s pravo vnemo,« je bil zadovoljen domači strateg Ime Udoka.