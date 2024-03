Boston v Atlanti za točko prekratek

Trenutno najboljša ekipa lige NBA Boston izgublja – in znova proti Atlanti. Tokrat je Boston na gostovanju po podaljšku izgubil s 122:123. Poraz je morala priznati tudi druga ekipa vzhodne konference. Milwaukee je s 100:107 izgubil na gostovanju pri New Orleans.

Košarkarji Atlante so znova pripravili presenečenje in premagali ta čas daleč najboljše moštvo lige. Deseta ekipa vzhodne konference je ponovila uspeh izpred treh dni in dosegla četrto zaporedno zmago.

Pri domačih je blestel Dejounte Murray, ki je vseh enajst točk Atlante dosegel v podaljšku, odločilni met je zadel v zadnji sekundi in s skupno 44 točkami dosegel osebni rekord kariere.

Bogdan Bogdanović je k zmagi dodal 24 točk, De'Andre Hunter pa 21 točk in 13 skokov.

Prvi strelec Bostona je bil Jayson Tatum, ki je zbral 31 točk.

Prvi mož New Orleansa Zion Williamson (levo je bil razpoložen. FOTO: Stephen Lew/Usa Today Sports Via Reuters Con

Na drugi tekmi večera je Milwaukee z Giannisom Antetokounmpom kljub njegovim 35 točkam in 14 skokom izgubili v gosteh v New Orleansu.

Prvi mož gostiteljev Zion Williamson je zbral 28 točk, vključno s šestimi prostimi meti v zadnjih treh minutah tekme.

CJ McCollum je za New Orleans dodal 25 točk, Jonas Valančiunas pa 17 točk in deset skokov, s čimer je dosegel 32. dvojni dvojček v sezoni, a šele prvega po 11 tekmah.

Trey Murphy III. je za pelikane, ki so zmagali kljub temu, da so zadeli le 8 od 32 poskusov za tri točke in iz igre metali le 39,6-odstotno.

»Trud, samo zato smo danes zmagali,« je dejal Murphy in dodal: »Moj oče je bil med gledalci in je imel precej jezen izraz na obrazu, zato sem ga poskušal še malo osrečiti.«

Pelikani so na zahodu peti, mesto pred Dallasom Luke Dončića na šestem mestu.