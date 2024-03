Vse bolj dramatično v boju za končnico lige NBA

Draymond Green je moral v ligi NBA spet predčasno s parketa. Košarkar Golden Stata je proti Orlandu prejel dve hitri tehnični napaki in bil izključen četrtič v sezoni. To je bila njegova prva izključitev, odkar je decembra zaradi udarca tekmeca prejel 16 tekem suspenza. Bojevniki so zmagali s 101:93 in ubranili deseto mesto zahoda.

Zaradi nepričakovane zmage Houstona proti Oklahomi ostaja pritisk na bojevnike zvezdnika Stephena Curryja velik. Rakete so po podaljšku premagale drugouvrščeno ekipo zahodne konference s 132:126. Za Orlando domači poraz pomeni nazadovanje v boju za četrto mesto v vzhodni konferenci. New York je s 145:101 premagal Toronto in ima zdaj na tretjem mestu malo več prednosti pred ekipo s Floride. Vendar pa New Yorku in Orlandu ni treba resno skrbeti glede nastopa v končnici.

Končnica za Brooklyn vse manj verjetna

Medtem pa je končnica za Brooklyn kljub zmagi vse manj verjetna. Brooklyn je premagal Washington s 122:119, vendar mu ni uspelo uloviti Atlante na desetem mestu lestvice. Slednja je dobila tekmo proti Portlandu s 120:106 in ima devet tekem pred koncem rednega dela že pet zmag več od mrežic.

Zmagali sta tudi obe ekipi iz Los Angelesa. Lakers so tokrat z LeBronom Jamesom, ki je manjkal pri zmagi proti Milwaukeeju, s 136:124 slavili proti Memphisu. James je dosegel trojni dvojček s 23 točkami, 14 skoki in 12 podajami. Superzvezdnik (39) je dejal, da bo moral biti »strateški« pri soočanju s poškodbo gležnja, ki ga muči večji del sezone.

»Lepo je biti spet tam na parketu s fanti in vesel sem, da še lahko naredim veliko stvari, ki nam pomagajo zmagati,« je po zmagi dejal James. Clippers pa so se za nedeljski poraz maščevali z zmago s 108:107 proti Philadelphii, potem ko je Kawhi Leonard v zadnjih trenutkih tekme zadel trojko.

Dončić na parket v soboto

Dallas tokrat ni igral. Luka Dončić in soigralci bodo sprejeli nov pomemben izziv v boju za končnico lige NBA v soboto ob 3.00 po slovenskem času, ko bo Dallas gostoval pri Sacramentu.