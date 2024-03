Dallas 58:53 z Luko Dončićem v igri in 74:43, ko je počival

V nadaljevanju preberite:

Ob vstopu v zadnji mesec rednega dela lige NBA se napetost na tekmah stopnjuje, še posebej med moštvi, ki se potegujejo za uvrstitev med prvo šesterico v obeh konferencah in neposredno uvrstitev v končnico, ter med kandidati za dodatne kvalifikacije. Vroč je bil tudi začetek dvoboja med Sacramentom in Dallasom, saj so ga košarkarji pričakali z identično bero 42:29 kot 6. in 7. med zahodnimi moštvi. Toda ko se je v drugem polčasu tehtnica odločno prevesila na stran gostov iz Teksasa, je v dvorani zavladala skoraj tišina, številni gledalci pa so se še pred koncem napotili proti izhodnim vratom.

Ob prvih dveh soočenjih v sezoni je bil boljši Sacramento, v tretjem (od štirih) ni imel možnosti. Dallas se mu je oddolžil z obrestmi in ga ugnal s 132:96. Promet na igrišču je bil celo tako enosmeren, da si je lahko Luka Dončić privoščil nekaj nenadejanega oddiha. Koliko časa je prebil na parketu in kako je razporedil svoj učinek? Kdo vse se je še odlikoval v teksaški zasedbi, s katero prvino je tokrat navdušila svoje privržence? Zdaj se ji obeta ponuja priložnost za dodaten vzpon na lestvici, kako visoko lahko poseže? Naslednji tedni bodo imeli tudi pomembno vlogo pred izborom najboljšega košarkarja sezone, kdo so favoriti uradne spletne strani NBA.com?