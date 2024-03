Boston za enajsto zmago v nizu do tal potolkel Golden State

Po sinočnjem porazu Dallasa v ligi NBA proti Philadelphii (116:120), ob 13. trojnim dvojčkom v sezoni Luke Dončića (38 točk, 11 skokov in deset podaj), je najbolj odmevala visoka zmaga Bostona nad Golden State s 140:88.

Najboljša ekipa lige NBA je dosegla enajsto zaporedno zmago.

Najboljši igralci Steph Curry, Klay Thompson in Draymond Green po velikem zaostanku ob polčasu (38:82) v drugem delu niso več stopili na parket.

To je bil tretji najhujši poraz, ki ga je Boston prizadejal v ligi NBA vse od leta 1946.

Jaylen Brown je dosegel 25 od svojih 29 točk v rekordnem prvem polčasu, medtem ko je Jayson Tatum proslavil svoj 26. rojstni dan in v prvem polčasu dodal 22 od svojih 27 točk za Boston. Najboljši domači igralci so v drugem polčasu le malo videli igrišče.

»Krasen rojstni dan! Moram delati, kar imam rad, pred najboljšimi navijači na svetu in zmagati,« se je po tekmi veselil Tatum.

Boston je obenem postal prvi klub v zgodovini lige NBA, ki je dobil tri tekme v isti sezoni za 50 ali več točk. Novembra je na domačnem parketu premagal Indiano s 155:104, prejšnji mesec pa Brooklyn s 136:86.

Minnesota (42-19) je izgubila prvo mesto v zahodni konferenci, potem ko je doma za točko (88:89) izgubila proti Los Angeles Clippers. Na vrh zahoda je napredovala Oklahoma (42-18), ki je premagala Phoenix s 118:110.

Kawhi Leonard je bil najboljši pri Clippers, ki so se z zmago utrdili na četrtem mestu zahoda, z 32 točkami, Anthony Edwards pa pri Minnesoti s 27.

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 35 točk in popeljal Oklahomo do zmage. Pri Pheonixu je bil prvi strelec Bradley Beal z 31 točkami, Jusuf Nurkić pa je zbral klubski rekord 31 skokov.

Košarkarji Orlanda še vedno lahko upajo na neposredno uvrstitev v končnico, potem ko so premagali Detroit s 113:91 in se s 35 zmagami na vzhodu povzpeli na šesto mesto. Paolo Banchero je k zmagi prispeval 29 točk.

New York Knicks so še na boljši poti. Moštvo iz velikega jabolka je na gostovanju v Cleveland slavilo s 107:98 in je na četrtem mestu vzhodne konference. Donte DiVincenzo je dosegel 28 točk, Josh Hart pa trojni dvojček s 13 točkami, 19 skoki in desetimi podajami.

Francoski novinec Victor Wembanyama je dosegel 31 točk in 12 skokov ter popeljal San Antonio do zmage nad gostujočo Indiano s 117:105. R.J. Barrett je zbrall 23 točk, Immanuel Quickley pa je k zmagi Toronta nad Charlotte s 111:106 dodal 22 točk in 11 podaj.