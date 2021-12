Brez Dončića in prav ob koncu brez točk

Košatkarji Dallas Mavericks so v pisanem večeru lige NBA vnovič nastopili brez slovenskega asa Luke Dončića in po napetem boju v Kaliforniji izgubili pri domačem Sacramentu s 94:95. Zmago so imeli že na dlani, vodili s 94:92, nakar je še en evropski zvezdnik pri njihovem moštvu, Latvijec Kristaps Porzingis zgrešil dodatni prosti met, prav v zadnji sekund pa je nato domači adut Chimeziu Metu zadel za tri točke in obdržal zmago v domači dvorani.

Zdravstvenim težavam pa očitno pri Dallasu ni konca. Zdaj sta na seznamu okuženih s koronavirusom tudi Boban Marjanović in Brandon Knight. Pri klubu pa se odločili, da zaradi vrzeli, ki nastajajo v moštvu, na 10-dnevno preizkušnjo vzamejo 32-letnega Isaiaha Thomasa, nekoč že udeleženca prestižne tekme All Star.