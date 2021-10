Brooklyn in LA Lakers odprla obdobje pripravljalnih tekem

Kevin Durant, James Harden in Kyrie Irving so se zabavli na klopi ob igrišču. FOTO: Kevork Djansezian/AFP



James Harden zavlačuje

LeBron James in Russell Westbrook sta si tudi vzela odmor. FOTO: Robert Hanashiro/Usa Today Sports

Košarkarji Brooklyna so v prvi pripravljalni tekmi za novo sezono lige NBA v Staples Centru premagali LA Lakers s 123:97, vendar sta obe ekipi svojim najboljšim igralcem namenili počitek.inniso igrali za Brooklyn, pri domačih je bil edino veliko ime Ater prvi zvezdnik lige NBAso sedeli na klopi.Trener Brooklynaje po tekmi za ameriške medije dejal, da nima nobenih novic o statusu cepljenja proti novemu koronavirusu. V začetku prejšnjega tedna je Avstralec zavrnil posredovanje podatkov o tem, ali je bil cepljen ali ne. Zaradi pravil lige NBA ne bi smel igrati, če ne bi bil cepljen.Pri Brooklynu so tudi v skrbeh, ker James Harden še ni podaljšal pogodbe, ki se mu izteče ob koncu te sezone. »Bradač« zatrjuje, da ni ni razlogov za nemir, saj si je vzel le nekaj več premisleka.»Nikoli v karieri nisem bil prost igralec, vedno sem bil lojalen in podaljšal pogodbo. V novi sezoni želim biti osredotočen le na končno zmago, vse drugo se bo razpletalo samo po sebi,« je pomirjal Harden. Tudi generalni menedžer kluba je prepričan, da bo Harden podaljšal pogodbo še za tri leta, Irving pa za šest. Prvi zvezdnik Durant jo je že za štiri leta z vrednostjo 170 milijonov evrov.Že v noči na torek po srednjeevropskem času bo prvo pripravljalno tekmo na novo sezono lige NBA odigrala nova ekipa zlatega kapetana slovenske reprezentance, Toronto, ki se bo v domači dvorani pomerila s Philadelphio.Denverbo isti dan v Staples Centru igrali tekmo proti LA Clippers, medtem ko Dallasprva pripravljalna tekma za novo sezono čaka v noči na četrtek, ko bo v Teksasu gostoval Utah.