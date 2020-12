Brooklyn prvič poražen kljub 54 točkam zvezdniškega dvojca

Lee prehitel sireno v Chicagu



Indiana ostaja neporažena

Rezultati lige NBA

Brooklyn Nets so na svoji tretji tekmi lige NBA doživeli prvi poraz. Kot prvi so jih na svojem parketu premagali Charlotte Hornets, ki so v tesnem obračunu slavili s 106:104.Brooklyn je izgubil kljub odlični igri svojega zvezdniškega dvojca, ki je dosegel kar 54 točk oziroma več kot polovico svojega moštva. Kevin Durant je bil prvi strelec tekme z 29 točkami, Irving jih je dodal 25.Pri Charlottu je vsestransko igro prikazal novinec, ki je vknjižil 28 točk, 7 asistenc in 6 skokov,je prispeval 19 točk, vključno z odločilnima prostima metoma 5,3 sekunde pred iztekom.Gostujoče moštvo je na tekmi zadnjič vodilo 4 minute pred koncem tretje četrtine (72:71). Takrat je Charlotte zrežiral niz 11:5 in pred zadnjo četrtino vodil s petimi točkami razlike (77:82), nato pa v končnici vseskozi uspešno odgovarjal na tekmečeve koše in se veselil zmage.Košarkarji Golden Statea so zmagali prvič v sezoni, potem ko so v napeti končnici za točko premagali Chicago (129:128).Prvi strelec Bojevnikov je bils 36 točkami (met iz igre11-25, za tri 5-15), glavni junak pa, ki je zadel trojko 2,1 sekunde pred koncem.Ta je v igro vstopil pet sekund pred zadnjo sireno in medtem ko so domačini večino pozornosti namenili preverjenemu ostrostrelcu Curryju, je Lee izvedel avt, žogo dobil nazaj in se odločil za met za tri točke, ki ga je na veliko veselje svojega moštva tudi zadel. Damion Lee je tekmo končal z 12 točkami, zadel je 4 izmed 5 metov za tri točke.Pri Chicagu so štirje igralci presegli mejo 20 točk, najbolj razpoložen je bils 33 točkami.Indiana Pacers so v napetem dvoboju z Bostonom zmagali s 108:107 in s tretjo zmago ohranili popoln izkupiček.V vrstah domačinov je največ točk dosegel(25), v središču pozornosti pa je bil(19 točk, 10 skokov), ki je 8,4 sekunde pred koncem s polaganjem zadel za zmago.Pri Bostonu je bil najučinkovitejšis 25 točkami, 11 skoki in 5 asistencami.Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 106:104New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 98:95Washington Wizards - Orlando Magic 113:120Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 118:94New York Knicks - Milwaukee Bucks 130:110Chicago Bulls - Golden State Warriors 128:129Indiana Pacers - Boston Celtics 108:107Sacramento Kings - Phoenix Suns 100:116Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 127:91