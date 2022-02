Brooklyn še brez Dragića utrpel nov visok poraz proti Bostonu

Podobno prepričljivi so bili gostje iz Bostona že na začetku februarja, ko so v Barclays Centru slavili s 126:91 in denimo povedli z 28:2. Tudi tokrat obramba Brooklyn Nets ni nudila pretiranega odpora razigranim keltom, pri katerih je 30 točk dosegel Jayson Tatum. Trener mrežic Steve Nash še ni računal na Gorana Dragića, ki se je z Benom Simmonsom, Andrejem Drummondom in Sethom Curryjem nedavno priključil klubu po tem, ko ga je Toronto poslal v San Antonio, slednji pa ga je izplačal.

Dragić je skupaj s še vedno poškodovanim prvim zvezdnikom Brooklyna Kevinom Durantom in Simmonsom, ki je odigral še manj tekem kot Ljubljančan v tej sezoni (nobene), spremljal dvoboj s klopi. Boston niti enkrat ni zaostajal in se po krajšem premoru zaradi tekme zvezd v Clevelandu v pogon vrnil s prepričljivo zmago in 54-odstotnim metom. Sedem košarkarjev je doseglo dvomestno število točk.

»Čutimo, da smo v zadnjih nekaj tednih nekaj našli in preprosto dobro je, da smo po premoru stopili na igrišče in da ni bilo zaznati nobenega koraka nazaj,« je bil navdušen Al Horford. Boston se v zadnjih tednih pomika v nasprotni smeri po lestvici kot Brooklyn, zeleni so zdaj že šesti v vzhodni konferenci, le za dve tekmi zaostajajo za tretjim mestom, medtem ko se mrežice komaj še držijo nad 50-odstotno uspešnostjo (31 zmag, 29 porazov) in jim na osmem mestu vedno bolj grozi igranje dodatnih kvalifikacij za končnico.

Mills ostal brez koša iz igre, DeRozan lovi rekord Jordana

Kyrie Irving kljub napovedim o skorajšnjim spremembam ukrepov v New Yorku za necepljene posameznike proti covidu-19 spet ni imel vstopa v domačo dvorano. Nash je sicer napovedal, da bosta Durant po nekajtedenskem okrevanju zaradi poškodbe kolenskih vezi in Dragić zaigrala enkrat v naslednjih treh tekmah. Sledi sicer gostovanje pri prvakih Milwaukee Bucks. Curry je debitiral z 22 točkami, Bruce Brown jih je dodal 15 ob že 13. porazu na zadnjih 15 tekmah. Patty Mills (0:9) sploh ni zadel iz igre.

Chicago Bulls so na krilih nove izjemne predstave DeMarja DeRozana zabeležili šesto zaporedno zmago. S 112:108 so na domačem parketu premagali Atlanta Hawks. DeRozan je še osmo tekmo v nizu zabeležil vsaj 35 točk – tokrat se je ustavil pri 37 točkah. Med temi je zadel tudi odločujoči met za zmago Chicaga, ko je pri zaostanku s 107:108 zadel iz obrata in dodal prosti po osebni napaki. Atlanta je nato zgrešila poskus za izenačenje. Chicago z 39 zmago ostaja na vrhu vzhodne konference pred Miamijem, ki ima eno zmago manj ob enakem številu porazov (21). DeRozan pa bo na naslednjih tekmah lovil absolutni rekord legendarnega Michaela Jordana, ki je bil prav tako član bikov, desetih zaporednih tekem s 35 doseženimi točkami ali več.

Na vrhu zahodne konference in lige ostajajo košarkarji Phoenix Suns, ki so kljub odsotnosti organizatorja igre Chrisa Paula s 124:104 premagali Oklahoma City Thunder za 49 zmago v tej sezoni. Ob le 10 porazih imajo na v rhu lestvice veliko prednost pred zasledovalci. Blizu novega trojnega dvojčka je bil srbski center Denver Nuggets Nikola Jokić. Ta je pri zmagi Denverja nad Sacramentom (Vlatko Čančar še okreva po poškodbi) s 128:100 prispeval 17 točk, 12 skokov in devet asistenc.

Denver je z izkupičkom 34:25 na šestem mestu zahodne konference, tik za petami Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Ta bo skupaj s soigralci prvo tekmo po prekinitvi zaradi tekme vseh zvezd odigral v prihodnji noči, ko se bo Dallas pomeril z Utah Jazz.

Golden State je bil prepričljiv doma in s 132:95 odpravil Portland Trail Blazers, dovolj je bilo 18 točk in 14 asistenc Stephena Curryja, ki je s strelskim šovom zaznamoval tudi osrednji dogodek nedavne tekme zvezd. Gostitelji letošnje tekme All-Star, Cleveland Cavaliers, so na gostovanju v Detroitu izgubili s 103:106, medtem ko so morali premoč v Minneapolisu priznati tudi Memphis Grizzlies (119:114).