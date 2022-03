Brooklyn tako dober, da je Dragić lahko imel slab večer

Prvič po zvezdniški menjavi igralcev (Ben Simmons – James Harden) sta se v NBA pomerila Philadelphia in Brooklyn.

Gostitelji so nanizali pet zmag in si že pred dvobojem pripisal šesto, toda Brooklyn je, ko ima na voljo večino košarkarjev, pokazal šampionsko moč. Philadelphio je odpravil kar s 129:100. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je za zmagovalce v 22 minutah dosegel tri točke (met 1:6), sedem podaj, dva skoka in imel ukradeno žogo.

Kevin Durant (25 točk in 14 skokov) in Kyrie Irving (24 točk) sta vodila Brooklyn do visoke zmage proti Jamesu Hardnu, ki so ga gostje izjemno dobro zaustavili in je 11 točk dosegel z zelo slabim metom iz igre (3:17), nič bolje pa ni šlo njegovim soigralcem. Philadelphia 76ers je zadela le 30 od 93 metov iz igre, obupnih 32,3 odstotka.

Avstralec Ben Simmons zaradi poškodbe hrbta ni igral, drugi Brooklynov mož iz Philadelphie Seth Curry pa je dodal 22 točk. Prvi zveznik Philadelphie Joel Embiid je dosegel 27 točk in zbral 12 skokov.

V derbiju zahodne konference je bil v Denverju s 113:102 boljši Golden State. Tudi v zvezdniškem strelskem dvoboju je bil zmagovalec gost, Stehpen Curry, ki je dosegel 34 točk ob devetih skokih. Nikola Jokić je za asistenco zgrešil trojni dvojček, 23 točk, 12 skokov, 9 asistenc.