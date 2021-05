Čančar proti Brooklynu na parketu prebil debelih 15 minut

Košarkarji moštva Denver Nuggets so v »derbiju« lige NBA doma pred več kot 4000 gledalci s 119:125 izgubili z igralci kluba Brooklyn Nets. Za gostitelje je tokrat kar petnajst minut na parketu prebil tudi, ki je v tem času vknjižil tri točke.Slovenski reprezentant je zadel eno trojko (iz dveh poskusov), poleg tega je zgrešil še en met za dve točki. Za nameček je 24-letni Koprčan v statistiko vpisal še po dva skoka in asistenci ter eno izgubljeno žogo. Najboljši strelec Denverja, ki ostaja na četrtem mestu zahodne konference (za ekipami Utah Jazz, Phoenix Suns in Los Angeles Clippers in pred zasedbo Dallas Mavericks), je bil znova srbski as(29 točk), ki pa ni mogel preprečiti poraza domačega moštva. A se je veliko vznemirjal zaradi sodniških odločitev.Pri Brooklynu, ki je v vzhodni konferenci drugi za Philadelphio 76ers, je bil najbolj učinkovit ameriški zvezdnik, ki je zbral 33 točk, le dve manj je k zmagi gostov prispeval njegov rojakIndiana Pacers : Washington Wizards 132:133 – po podaljškuPhiladelphia 76ers : Detroit Pistons 118:104Toronto Raptors : Memphis Grizzlies 99:109Utah Jazz : Houston Rockets 124:116Golden State Warriors : Oklahoma City Thunder 136:97Portland Trail Blazers : San Antonio Spurs 124:102