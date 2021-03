Čančar: Si heroj ali zguba, očitno sem heroj

Asistenca ni ostala neopažena

Slovenski košarkar v ligi NBAje v zadnjih dneh dobil občutno več priložnosti za dokazovanje v dresu Denverja, ponujeno pa je zgrabil z obema rokama in pokazal, česa je sposoben.23-letni Čančar je v tej sezoni igral na 19 tekmah. Če je bil na prvih 17 nastopih deležen le drobtinic in na parketu ostal največ 10 minut, pa sta bili zadnji tekmi povsem drugačni.Vlatko Čančar je namreč na obračunu s Chicagom igral kar 20 minut in z 8 točkami dosegel rekord kariere, dan kasneje pa je proti Milwaukeeju igral 22 minut in se izkazal s 7 asistencami (rekord kariere), 4 točkami, 2 ukradenima žogama in asistenco.»Veliko zaslug imajo trenerji in igralci, ki so mi govorili, naj bom vedno pripravljen in izkoristim priložnost. To je ekipni šport, slej kot prej dočakaš svoje minute na igrišču. Doslej so vsi, ki so dobili priložnost, dokazali, da jim trener lahko zaupa,« je pojasnil Čančar in spregovoril o vplivu prvega zvezdnika, ki ga strokovnjaki uvrščajo med enega izmed kandidatov za najboljšega igralca rednega dela.»To me ni presenetilo, saj vlaga veliko truda, vsak dan jemlje skrajno resno in skrbi za svoje telo. Je vodja ekipe in nam, mlajšim košarkarjem, predstavlja mentorja. Veliko govori in napreduje iz sezone v sezono. Rezultati govorijo sami zase,« je povedal slovenski košarkar pri Denverju.Koprčan je proti Milwaukeeju navdušil tudi z lepo asistenco, ki ni ostala neopažena. »Z večjo minutažo sem postal bolj samozavesten. Opazoval sem poteze Facunda Campazza in tudi sam poskusil z atraktivno asistenco. Če bi izgubil žogo, bi se verjetno usedel na klop, tako pa se je izšlo in vsi so bili navdušeni. Ali si heroj ali pa zguba. Očitno sem heroj,« je z nasmeškom povedal Čančar.