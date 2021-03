Luki Dončiću ob 17. zmagi za trojni dvojček zmanjkala podaja

Odlična moštvena predstava



Čančarjevih 20 minut in osem točk

Vlatko Čančar je v Chicagu izkoristil priložnost. FOTO: Jonathan Daniel/AFP

se je tudi v Orlandu približal trojnemu dvojčku. S 33 točkami, desetimi skoki in devetimi podajami je zrežiral zmago Dallasa v Amway Centru (124:130).Ljubljančan je bil najboljši strelec tekme pred 3766 gledalci. Na parketu je bil 37 minut, na poti do pozitivnega razmerja zmag in porazov pa sta mu pomagala šes 24 točkami ins 17 točkami in desetimi skoki. Dallas je zmagal na devetih od zadnjih 12 tekem in ima zdaj 17 zmag ter 16 porazov.Gostitelji so bili slabi v obrambi, veliko boljši v napadu – iz igre so metali 52,2-odstotno in zadeli 17 trojk.z 29 točkami, 15 skoki in osmimi podajami je bil najboljši domači igralec.Dallas je zaostajal le v prvi četrtini, potem so imeli pobudo, ključni del tekme pa je bil začetek zadnje četrtine (95:86), ki jo je Dončić začel na klopi. Dallasovo igro je vodil Brunson, ki je s trojko povišal prednost na 111:96. Gostitelji so prejeli koš v vsakem napadu. Dončić je bil najboljši strelec, podajalec in skakalec Dallasa že enajstič v tej sezoni. Skupno na kar 46 tekmah.je bil 38. najboljši v vseh treh kategorijah, v Ligi NBA pa je za Dallas odigral 21 sezon.»Moštvena predstava je bila odlična, ko tako igramo, sem vselej zadovoljen,« je po tekmi dejal Dončić.»Žoga je odlično krožila v napadu. Zelo dobro smo povezali kakovost posameznikov z moštveno igro. Luka je že večkrat dokazal, da številne trenerske teorije zanj ne držijo. Velikokrat mu damo žogo in ga pustimo v napad. Sposoben je narediti neverjetne stvari,« je bil dobre volje trenerChicago je izgubil proti Denverju s 112:118. Blestel je, ki je zbral 39 točk, 14 skokov in devet podaj ter se približal 50. trojnemu dvojčku v karieri. Svojo priložnost zaradi odsotnosti številnih igralcev je izkoristil slovenski reprezentant. V 20 minutah je dosegel osem točk.Izidi, NBA –(Vučević 29 – met iz igre 24:12, za tri 8:5, 15 skokov in 8 podaj, Fournier 25, Carter Williams in Ross po 18, C. Randle, Aminu in Bacon po 7, Okeke in Clark po 6; Dončić 33 – met iz igre 22:12, za tri 10:5, 10 skokov in 9 podaj v 37 minutah, Brunson 24, Porzingis 17 in 10 skokov, Kleber 13, Richardson in Burke po 11, Powell 8, Finney Smith 6, Hardaway 5, Cauley Stein 2).(Milton 26, Embiid 24 in 13 skokov, Korkmaz 19; Brogdon 20, Sumner 18, Sabonis 15).(LaVine 23, White 20 in 10 skokov; Jokić 39 – met iz igre 28:17, 14 skokov in 9 podaj, Murray 24, Porter 17 in 15 skokov, Barton 14, Čančar 8 – met iz igre 6:3, za tri 3:1, prosti meti 1:1), 4 skoki in 1 podaja v 20 minutah).(Williamson (10 skokov) in Ingram po 26, Ball 23; Bogdanović 31 – met za tri 11:7, Gobert 22 in 9 skokov, Mitchell 21 in 8 podaj).po podaljšku (DeRozan 22 in 11 podaj, Walker in Murray po 19; Harden 30 – met iz igre 23:12, 15 podaj in 14 skokov, Irving 27 met za tri 10:6, Brown 23).(Wall 32, Oladipo 20; Sexton 39 in 8 podaj, Garland 14, Osman 11).Portland : Charlotte 123;111 (Anthony 29, Lilard 23; Ball 30, Rozier 20).