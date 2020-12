Čančarjevih 5 točk ob zmagi nad Portlandom

Jamesu in Davisu nizka minutaža proti Phoenixu

NBA, pripravljalne tekme

Košarkarji Denverja so ponoči na pripravljalni tekmi visoko premagali Portland s 126:95. Na parket je stopil tudiin v 5 minutah dosegel 5 točk.Denver si je ključno prednost priigral že v prvi četrtini, ki jo je dobil za 17 točk (41:24), tako da je mirno nadzoroval preostanek tekme.Pred zadnjimi 5 minutami in 34 sekundami, ko je bil na semaforju izid 108:86, je v igro vstopil tudi Čančar. Slovenski košarkar je zadel oba meta iz igre, najprej je bil uspešen pri metu za tri točke, nato pa je še zabil po asistenciPri zmagovalcih je največ točk dosegel(18),je bil zelo razigran in sta mu le 2 asistenci zmanjkali do trojnega dvojčka (12 točk, 11 skokov, 8 asistenc), pri poražencih pa je bil prvi strelecs 15 točkami.Aktualni prvaki Los Angeles Lakers so bili v gosteh s 112:107 boljši od Phoenixa.Prva zvezdnika Jezernikovinsta tekmo začela v prvi petorki, a nista bila deležna visoke minutaže. James je v slabih 15 minutah dosegel 11 točk,pa v 17 minutah 10 točk. Med njunimi soigralci je bil najboljši strelec je bils 23 točkami.Pri Phoenixu je bil najbolj razigranz 21 točkami.Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 126:95Čančar 5 točk in 2 skoka v 5:34 za DenverNew York Knicks - Cleveland Cavaliers 100:93Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls 103:124Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 107:112