Čas za prestope se izteka in Mark Cuban se mora odločiti

V nadaljevanju preberite:

Ob uspehih košarkarjev Dallasa je skoraj vedno v glavni vlogi Luka Dončić, zato se večina pogledov že skoraj neizogibno upre vanj tudi ob razočaranjih. Takšna je pač usoda najboljših in nič drugače ni bilo ob drugem zaporednem spodrsljaju teksaške zasedbe. Po porazu v Orlandu proti najskromnejšemu moštvu v ligi NBA je na domačem parketu po podaljšku s 114:120 klonila še proti Oklahoma Cityju, predzadnjemu v zahodni konferenci. Slovenski as je dosegel 40 točk, a se posul s pepelom, čeprav so njegove številne zares impresivne. Zamislili so se tudi klubski šefi, saj jih ura vse bolj priganja. O čem vse morajo razmišljati?