Cedevita Olimpija danes v Stožicah lovi tretjo zmago v tednu dni

Reprezentančni premor je prinesel rezultatski zasuk navzgor, ki so ga pri Cedeviti Olimpiji nujno potrebovali. Ob slavju proti Hamburgu se je na klop zmajev vrnil Zvezdan Mitrović in moštvo je takoj zaigralo hitreje in agresivneje. Uspeh na evropskem parketu so nadgradili z gladko zmago (94:74) v Čačku, kjer se je razigral še Aleksej Nikolić.

»Le z dobro igro v obrambi lahko igramo resno košarko. Prva dva meseca sezone nismo igrali na takšen način, kar se ni izkazalo za dobro. Napravili smo nekaj napak, a smo odigrali angažirano in moštveno v obrambi,« je bil po predstavah na zadnjih dveh tekmah zadovoljen Mitrović.

Danes ob 18.30 v Stožicah Ljubljančane čaka dvoboj s Clujem, neposrednim tekmecem za končnico v evropskem pokalu. Cluj je lani presenetil z uvrstitvijo v končnico, letos so še povišali proračun, a sezone niso dobro začeli, tudi Olimpija jih je v prvem dejanju evropske sezone presenetila v gosteh.

V Čačku je dobro tekmo odigral tudi organizator igre Aleksej Nikolić. FOTO: Cedevita Olimpija

Z današnjo zmago v Ljubljani bi naredili pomemben korak k končnici, predvsem pa nadaljevali zmagoviti niz, tudi tekmeci na naslednjih tekmah so premagljivi, tako da bi Cedeviti lahko uspela serija zmag, s katero bi sezona postala precej bolj uspešna. A najprej bo treba rešiti neugodno romunsko uganko, opozarja Mitrović: »Zagotovo bo tekma veliko bolj zahtevna kot tekmi s Hamburgom in Borcem. Moramo obdržati dober ritem in odgovoriti na vse izzive, ki nas v torek čakajo na tekmi. Tekmeci bodo bolj sveži, imeli so več časa za pripravo, zato bo pomembno, da odgovorimo s pravo energijo. Čaka nas veliko dela.«

Tekma v Stožicah se bo začela ob 18.30, vse gledalce pa vabijo tudi v navijaško cono, ki bo pred dvorano odprta pred tekmo.