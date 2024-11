V Stožicah veselje, lepa kolektivna predstava Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 9. kroga evropskega pokala (skupina B) premagali Hamburg s 95:68 (20:14, 42:32, 71:50). Šest domačih igralcev je doseglo dvomestno število točk.

Ljubljanski košarkarji so se na sceno po reprezentančnem premoru vrnili na preizkušnji evropskega pokala. Iskali so prekinitev niza slabih tekem, saj so izgubili trikrat zaporedoma, še posebej boleč je bil zadnji poraz v Valencii z 80:109.

Na koncu so proti Hamburgu, sicer staremu znancu iz tega tekmovanja, ki so ga lani premagali v gosteh in z njim izgubili doma, dosegli visoko zmago, peto v sezoni. Za domače sta največ točk, 16 in 15, dosegla Devante Jones in DJ Stewart.

DJ Stewart je bil eden boljših na parketu. FOTO: Cedevita Olimpija

V naslednjem krogu evropskega pokala bo Cedevita Olimpija 3. decembra gostila romunsko ekipo Cluj Napoca.