Cedevita Olimpija do devete zaporedne zmage

Najučinkovitejši Ljubljančan Kendrick Perry je dosegel 21 točk. FOTO: Duško Radišić/ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so hitro pozabili nesrečen poraz v evropskem pokalu sredi tedna in v ligi ABA dosegli novo zmago, s katero so se začasno pomaknili na tretje mesto. Status favoritov so v Čačku zanesljivo potrdili in dosegli visoko zmago s 95:82.Obenem so Ljubljančani na devet podaljšali niz zmag, saj ne poznajo poraza že od decembra. Le v začetku dvoboja je bila domača ekipa enakovredna, nazadnje je vodila s 13:11 v šesti minuti.Vse poznejše dogajanje je bilo v znamenju gostujoče ekipe. Prednost je začela naraščati, po polovici tekme je znašala 14 točk, potem pa se je še povečala, tudi na 24.Ljubljanska zasedba je imela več razpoloženih igralcev, ob koncu dvoboja pa je lahko tudi spustila ritem – v zadnjih šestih minutah je dosegla le pet točk –, trenerpa je lahko v končnici v igro poslal tudi mladain. A to razen estetskega učinka za domače ni imelo večjega pomena. Razliko so sicer znižali, a vseeno niso imeli možnosti.Najboljši izkupiček 21 točk in osem podaj je imel na koncu, 14 točk je dodal, 12 paV naslednjem krogi regionalnega tekmovanja bodo Ljubljančani gostovali pri Igokei, tekma bo 13. marca.