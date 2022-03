Cedevita Olimpija je gladko opravila s črnogorskimi mornarji

Košarkarji Mornarja so bili v prejšnjih letih zelo neugodni tekmeci za Cedevito Olimpijo, v tej sezoni pa niso na nekdanji ravni. Novembra so klonili v Stožicah z 20 točkami razlike, na današnji uvodni tekmi 21. kola lige ABA pa na domačem igrišču celo z -22. Upoštevati moramo sicer, da je moštvo iz Bara nastopilo brez svojega prvega organizatorja igre Nemanje Gordića, ki je že končal prvenstvo s huje poškodovanim kolenom.

Ljubljančani so ob uspehu s 101:79 (63:76, 44:48, 23:29) drugič v regionalni sezoni presegli mejo 100 točk. V Baru so vodili večji del dvoboja, zmago pa so potrdili v finišu tretjega dela in na začetku zadnje četrtine. Šest varovancev trenerja Jurice Golemca je doseglo dvomestno število točk. Po 17 sta jih zbrala branilca Yogi Ferrell (za tri točke 5:7) in Jacob Pullen (3:6), 15 jih je prispeval Zoran Dragić, 12 Edo Murić, 11 Zach Auguste (8 skokov) in 10 Alen Omić (6 skokov). Pri Mornarju je bil najučinkovitejši 20-letni branilec Balša Živanović z 19 točkami.

Krka bo v nedeljo ob 20.30 gostila Split v izjemno pomembnem dvoboju za obstanek med regionalno elito.