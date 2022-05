Cedevita Olimpija končnico odprla z visoko zmago nad Krko

Ljubljanska ekipa je v dolenjski prestolnici ukanila Krko in naredila odločen korak proti polfinalni seriji. Druga četrtfinalna tekma bo na sporedu 9. maja v Ljubljani, morebitna tretja pa 14. maja v Novem mestu. Izbranci gostujočega trenerja Jurice Golemca so postopoma lomili odpor domačih košarkarjev. Prva četrtina je bila bolj ali manj izenačena, v končnici pa so Ljubljančani povedli s 25:18.

V 13. minuti so povišali na 34:21, v nadaljevanju pa po zaslugi razpoloženega Zorana Dragića, ki je v prvem polčasu dosegel 16 točk, imeli pod nadzorom Novomeščane, tako da so se na veliki odmor podali s prednostjo desetih točk (45:35). Ljubljanski prvokategorniki v drugi polovici niso blesteli, a so bili v prelomnih trenutkih dvoboja vselej korak pred gostitelji, na koncu so tudi rutinirano opravili svojo nalogo v Novem mestu.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Dragić z 21 točkami in osmimi skoki ter Yogi Ferrell s 16 točkami in sedmimi podajami, v novomeški pa sta Leon Stergar in Rok Stipčević dosegla po 14 točk.