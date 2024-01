Cedevita Olimpija ne sme lahkomiselno zobati češenj s Splitčani

V nadaljevanju preberite:

Po odmevnem uspehu nad Crveno zvezdo ob vrnitvi trenerja Zorana Martića in »pomilostitvi« Zorana Dragića so se košarkarji Cedevite Olimpije v torek vrnili na svoje žalostne tirnice v evropskem pokalu, v katerem niso zmagali od 1. februarja lani. V tem času so doživeli kar 19 zaporednih porazov. Danes bodo v uvodnem dvoboju 16. kola lige ABA (v Splitu ob 18. uri) poskušali potrditi, da sobotna zmaga nad beograjskim evroligašem ni bila naključna.

Ljubljančani so na regionalni sceni klonili le štirikrat, a so dobili nekaj resnih opozoril. Split, ki ga vodi nekdanji Olimpijin trener Slaven Rimac, je trenutno deseti z bero 6:9, a je pet zmag zbral v sedmih kolih. Kaj pred tekmo opozarja Zoran Martić in kaj je ključna težava njegovih košarkarjev v dosedanjem delu sezone? Kdaj bo na sceno stopila Krka?