Cedevita Olimpija ostala praznih rok v zadnji sekundi podaljška

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi poraz v evropskem pokalu. Po uvodnem visokem neuspehu v Izraelu prejšnji teden so morali tokrat pred približno 1000 gledalci v Stožicah priznati premoč eni najboljših ekip v tem tekmovanju, Joventutu iz Badalone, ki je po podaljšku in košu v zadnji sekundi zmagala z 88:87 (20:18, 32:43, 51:53, 76:76).

Cedevita Olimpija: Joventut Badalona 87:88 Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Paternico (Italija), Kardum (Hrvaška), Celik (Turčija).

Cedevita Olimpija: Stewart 4 (0:2), Sow 10, Radičević 1 (1:2), Cobbs 28 (2:4), Blažič 24 (7:11), Matković 11, Jones 6, Ščuka 3.

Joventut: Thomas 23 (5:7), Busquets 2, Ribas 7, Brodžiansky 19 (3:4), Vives 3, Allen 2, Feliz 12 (1:4), Onuaku 8 (2:2), Tomić 12 (4:6).

Za Ljubljančane, ki so tokrat prikazali bistveno boljšo igro kot na zadnjih dveh tekmah v Izraelu in Beogradu proti Crveni zvezdi, sta izstopala Justin Cobbs, ki je ob zgolj enem zgrešenem metu dosegel 28 točk in zbral statistični indeks 36, ter Jaka Blažič s 24 točkami.

Cedevita Olimpija bo v tretjem krogu 18. oktobra gostovala pri turškem Bešiktašu, ki prav tako sodi v zgornji razred ekip v skupini A, naslednjo domačo tekmo pa bo igrala 25. oktobra proti ukrajinski zasedbi Prometej Slobožanske.

V tej sezoni je tekmovalni sistem evropskega pokala nekoliko drugačen kot v preteklih. Po osemnajstih tekmah rednega dela se bo v končnico uvrstilo le šest najboljših moštev iz vsake desetčlanske skupine. Prvi dve po skupinah bosta neposredno uvrščeni v četrtfinale, preostale pa čakajo dodatne kvalifikacije.