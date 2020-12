Cedevita Olimpija se je s Cibono igrala kot mačka z mišjo

Za slovenske udeležence košarkarske lige ABA se je 10. kolo začelo zelo slabo, saj je Koper Primorska izgubila z Borcem z 0:20 brez boja, zato pa se je odlično nadaljevalo v dvobojih z nekdanjima evropskima prvakoma.



Že v petek je Krka zmagala v Splitu z 80:78 (Camphor 20, Barič 14, Škifić 10, Lapornik 9 za Novomeščane), sinoči pa je Cedevita Olimpija ugnala v Stožicah Cibono s 100:75 (79:47, 48:29, 27:19) in poleg stotice dosegla šesto zmago v sedmih regionalnih nastopih. Ljubljančani so nastopili brez Riona Browna, hkrati pa so Jaki Blažiču in Kendricku Perryju namenili manjšo minutažo, a kljub vsemu vodili že z 81:47.



Strelci: Radović 2, Perry 4 (2:2), Hopkins 12, Murić 16, Ukić 11, Blažič 6, Hodžić 11, Jones 18 (0:1), Dimec 6, Marinković 8, Rupnik 3. Pri gostih iz Zagreba sta bila najučinkovitejša Ivan Novačić (15) in Scott Reynolds (13). Drugi izidi 10. kola – FMP : Crvena zvezda 75:111, Partizan : Mega 79:77, Igokea : Zadar 72:48, Budućnost : Mornar 81:74.

