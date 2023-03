Cedevita Olimpija tudi iz Ulma praznih rok

Brez poškodovanih Eda Murića in Amarja Alibegovića ter osebno zadržanega Marka Jeremića so košarkarji Cedevite Olimpije klonili tudi v 16. kolu evropskega pokala. V Ulmu so izgubili s 85:97 (61:72, 41:54, 26:30), najučinkovitejši pa so bili Zoran Dragić z 22 točkami (za tri 5:8), Yogi Ferrell z 18 (4:9), toda z 1 asistenco ob 5 izgubljenih žogah, in Alen Omić s 13 točkami.

Ulm : Cedevita Olimpija 97:85 (72:61, 53:41, 30:26) Ulm: Dos Santos 12 (5:5), Paul 6 (1:2), Nuñez 6 (4:4), Klepeisz 10 (3:3), Hawley 10, Jallow 5 (3:5), Žugić 21 (8:8), Caboclo 26 (5:5), Dorn 1 (1:2). Cedevita Olimpija: Rebec 8 (1:2), Ferrell 18 (2:2), Radović 4, Mulalić 3 (1:1), Adams 9 (3:3), Matković 6 (2:3), Omić 13 (5:7), Dragić 24 (5:6).

Gostitelji so se v drugi četrtini prebili do dvomestne prednosti (43:28), ki so jo brez večjih težav zadržali do konca. Cedevita Olimpija se je v 26. minuti približala na dve točki zaostanka (57:55), toda pred zadnjo četrtino so imeli Nemci spet občutno prednost.

Za Ljubljančane, ki jih je vodil začasni trener Miro Alilović, je to 13. poraz v evropskem pokalu. Kot zadnji v skupini A že pred zadnjimi tremi nastopi niso imeli več možnosti za uvrstitev v osmino finala. Vanjo so se iz skupine uvrstlili Prometej, Joventut, Umana Benetke, Liatkabelis, Ulm, Bourg, Brescia in Bursaspor.

Miro Alilović je po dvoboju poudaril: »Kot pozitivno želim izpostaviti željo in voljo fantov, da se individualno pripravijo na to tekmo. Pokazali so veliko mero borbenosti. Po drugi strani smo bili zaradi velike želje v nekaterih trenutkih preveč agresivni, posledično so naši tekmeci izvajali kar 34 prostih metov. Izgubljene žoge, ki jih je Ulm kaznoval, so bile posledica kratke izgube zbranosti in neorganiziranosti. To sta stvari, na katerih moramo delati.«

Cedevita Olimpija bo naslednji teden gostovala v Brescii, tekmovanje v evropskem pokalu pa bo končala 28. t. m. doma proti francoskemu Bourgu.