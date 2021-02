Cedevita Olimpija vnovič ni bila odvisna zgolj od Jake Blažiča

Bourg : Cedevita Olimpija 64:77 (55:59, 41:39, 21:28) Dvorana Ekinox, brez gledalcev, sodniki Perez (Špa), Silva (Por) in Hadžić (Hrv).

Bourg: Wright 5 (1:2), Anđušić 6 (4:4), Courby 11, Peacock 8, Daval-Braquet; Benitez 5, Ašćerić 11, Pelos 10, Buva 8 (0:2); Simon, Dary-Sagnes in Vučević niso igrali.

Cedevita Olimpija: Perry 14 (2:2), Blažič 15 (3:4), Murić 10 (2:3), Jones 11 (1:2), Hopkins 6; Brown 15, Hodžić, Marinković, Rupnik 6; Radović, Duščak in Dimec niso igrali.

Met za dve točki: Bourg 13:25 (52 %), Cedevita Olimpija 18:36 (50 %); za tri: Bourg 11:30 (37 %), Cedevita Olimpija 11:27 (41 %); skoki: Bourg 36 (29+7), Cedevita Olimpija 32 (25+7).

Jaka Blažič se je tokrat moral zadovoljiti s 15 točkami, 4 skoki in 2 asistencama, a tudi 4 izgubljenimi žogami. FOTO: Eurocup

Po +1 odločilni pobeg

Golemac zadovoljen z igro in izkupičkom

Standings provided by SofaScore LiveScore

»Nikamor se še nismo uvrstili in ničesar nismo naredili,« je pred 4. kolom drugega dela evropskega pokala in tudi po njem opozarjal. Besede trenerja Cedevite Olimpije so bile namenjene predvsem njegovim košarkarjem, da ne bi previsoko poleteli po petih zaporednih zmagah na evropski in regionalni sceni, delno tudi privržencem moštva, naj po plazu pohval v zadnjih tednih prihranijo kakšno za vrhunec sezone. A tudi po današnjem gostovanju v Bourgu in novem uspehu ne gre brez lepih besed za zrel nastop.Ljubljančani so tudi v Franciji začeli v slogu zadnjih nastopov: dinamično in natančno. V uvodni četrtini so metali za tri točke 5:9 in si priigrali zelo obetavno prednost 22:10, h kateri so tako ali drugače prispevali svoj delež vsi glavni aduti Jurice Golemca. Prednjačil je kapetan moštva, ki je bil pred gostovanjem v Bourgu izbran za najboljšega košarkarja januarja v ligi ABA. Toda nadaljevanje je bilo bistveno slabše, čeprav domače moštvo še vedno ne more računati na kriloin centra, branilec, ki je pred tednom dni dosegel 25 točk v Stožicah ob zmagi Cedevite Olimpije s 94:91, pa je v soboto izpustil dvoboj z Orleansom v državnem prvenstvu in ob vrnitvi na igrišče ni mogel prikriti, da še ni povsem okreval.A tako hitro, kot so si košarkarji Cedevite Olimpije priigrali lep naskok, so ga tudi zapravili, in to večkrat Drugo četrtino so izgubili z 11:20, saj so vidno popustili pri metih z velike razdalje in niso razvili učinkovite globinske igre, obramba pa je bila premehka, da bi lahko z njo nadoknadili slabosti. Bourg je po zaostanku z 21:33 izenačil na 35:35 s koši branilcater odšel na glavni premor z dvema točkama prednosti.Z nekoliko hitrejšo igro je šlo v nadaljevanju marsikaj lažje in tudi bolj natančno. Hitrije Ljubljančanom prinesel vodstvo s 56:47, po katerem ni bilo več poti nazaj. Bourg se je sicer še približal na pičlo točko razlike (59:58), toda po trojkahina vodstvo Cedevite Olimpije z 71:61 je že močno zadišalo po četrtfinalu. Stožiška zasedba je imela slednjič pet košarkarjev z dvomestnim strelskim učinkom in še nekaj sila koristnih asistentov, tekmeca pa je zaustavila pri 64 točkah, kar ni mačji kašelj.»Fantom čestitam za težko prigarano zmago. Igrali smo kot ekipa. Imamo veliko individualne kakovosti in verjeti moramo drug v drugega. Zmago nam je prigarala obramba v drugem polčasu. S kontrolo skoka, hitrimi prehodi v napade in lahkimi koši smo nato pridobili samozavest. Obrambno smo drugo polovico dvoboja odigrali bolj čvrsto in zbrano. Glede na tekmece v skupini moramo biti zadovoljni z izkupičkom treh zmag in enega poraza. Pomembna zmaga na gostovanju šteje dvojno, a hkrati še ne pomeni nič. Matematično si namreč še vedno nismo zagotovili napredovanja,« je po tekmi poudaril Jurica Golemac.Četrto kolo je dalo prva člana elitne osmerice. Vanj se je najprej uvrstil Unics Kazan, ki je prekosil Mornar s 86:61 in izboljšal svojo bero v skupini H na 4:0, nato pa še Virtus iz Bologne. Z 99:89 (Teodosić 26; Cobbs 17) je zmagal v Podgorici in ostal neporažen v evropski sezoni. Tretji zaporedni poraz Budućnosti pomeni vodo na mlin Cedevite Olimpije, ki bo v 5. kolu (2. marca) gostila Virtus.