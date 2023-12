Cedevita Olimpija z Zadrom za ohranitev stika s Crveno zvezdo

V nadaljevanju preberite:

Takšnega kontrasta regija še ni videla. Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije ostali sami na dnu evropskega pokala z devetimi porazi v devetih nastopih, bodo v današnjem dvoboju z Zadrom v Stožicah ob 17. uri poskušali izenačiti svoj najbolj začetek v ligi ABA v zadnjih dveh desetletjih, odkar so se vanjo vključili vsi najboljši srbski klubi. V sezono 2020/21 so vstopili z osmimi zmagami v prvih desetih kolih, zdaj so pri beri 7:2 in skupaj z Igokeo zaostajajo le za Crveno zvezdo (8:1).

Stožiški črno-beli svet neredki pripisujejo vnaprejšnjemu osredotočenju na regionalno prvenstvo za ceno neuspehov na drugih frontah. Toda teorija strateške zarote ima precej vrzeli ... Kdo ima negativni rekord v evropskem pokalu, ki mu je Cedevita Olimpija zelo blizu? Kdaj bo trener Simone Pianigiani v dogovoru z nadrejenimi vrgel brisačo v evropski ring v znak vdaje in začel varčevati z močmi svojih glavnih adutov za boje v ligi ABA? Kdo so najbolj obremenjeni aduti moštva in kaj o razporeditvi sil pravi italijanski strateg?