Cedevita Olimpija začenja četrtfinale, proti Megi bodo potrebni mirni živci

Vodstvo Cedevite Olimpije je pred sezono 2023/24 kot enega od ciljev, prek katerih bomo merili uspešnost sezone, začrtalo polfinale lige Aba. V evropskem pokalu se ni razpletlo po željah, četrtfinalna serija z Mego ponuja priložnost, da se vsaj v jadranski ligi Olimpija povzpne do mest, o katerih je razmišljala. A ne bo lahko, mladi in atletski Beograjčani so tekmec, ki ljubljanski ekipi pogosto povzroča preglavice.

Večji del sezone je Olimpija v jadranski ligi zasedala eno od prvih štirih mest, ki bi ljubljanskemu klubu prinesla prednost domačega terena vsaj v prvem krogu končnice. Prav v zaključku so po spodrsljaju proti Krki zdrsnili na peto mesto, zato četrtfinale z Mego začenjajo v Beogradu. »Mega je v zadnjih dveh mesecih v odlični formi, to bodo zelo težke tekme za nas. Njihovo glavno orožje so protinapadi in s svojo energijo izničijo marsikatero pomanjkljivost, ki jo imajo. Dobro vemo, kaj nas čaka, na treningih smo se posvetili agresivni igri pod obema obročema in skoku v napadu, ki nam dela preglavice skozi celo sezono,« je kapetan Jaka Blažič pojasnil, kako so košarkarji Olimpije izkoristili deset dni premora od zadnje tekme rednega dela s Cibono.