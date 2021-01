Cedeviti Olimpiji niso odobrili prostega konca tedna

Standings provided by SofaScore LiveScore

Potem ko je Cedevita Olimpija zaradi več primerov okužb v vrstah tekmecev ostala brez slovenskega dvoboja v ligi Aba s Krko, ki je bil predviden za soboto, bo konec tedna vendarle igrala v regionalnem tekmovanju.Vodstvo lige Aba je namreč sporočilo, da bo zaostala tekma 9. kola med Zadrom in Cedevito Olimpijo na sporedu v nedeljo. Ljubljančani bodo tako vendarle igrali tudi konec tedna, kar je dobra novica, saj se jim je nabralo že veliko neodigranih tekem.Tekma med Zadrom in ljubljansko zasedbo na sporedu v nedeljo ob 17. uri. Obenem so preložili dve tekmi, zaostalo Zadar vs. Budućnost v 7. kolu, ki bi morala biti na sporedu v četrtek, ter Mornar vs. Zadar v 14. kolu. Prva je odpadla zaradi okužb z novim koronavirusom, druga zaradi težav domače ekipe pri načrtovanju potovanj, ker mora Mornar naslednji teden na tekmo evropskega pokala.