Clippersi naprej, Phila se ne da

Terance Mann je dosegel 39 točk za Clippers. FOTO: Kevork Djansezian/AFP

Philadelphia je še živa in brca. V Atlanti so 76ers zmagali s 104:99 in odločitev o potniku v finale vzhodne konference lige NBA prestavili na sedmo tekmo v svoji dvorani. Na zahodu je padla odločitev o drugem finalistu. Krvniki Dončićevega Dallasa iz LA Clippers so premagali Utah Jazz in serijo dokončali s 4:2. Zdaj jih čaka Phoenix.insta zbrala po 24 točk inle dve manj,pa jih je s klopi dodal 16 in Philadelphia je izenačila na 3:3. Tudi druga serija vzhoda je neodločena, Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks se bosta sedmič pomerila danes ponoči (2.30).Clippers, ki so po 0:2 izločili Dallas, so prvič po pandemiji nastopili v polnem Staples Centru in strli tudi Utahov oreh, čeprav so na šesti tekmi zaostajali že za 24 točk.je zadel sedem trojk in vpisal 39 točk za Kalifornijce. Toliko jih je za Jazz, prvega nosilca končnice, zbral, ki je imel met za tri 9:15.se je pri LA izkazal z 28 točkami, 9 skoki in 7 asistencami,je dodal 27 točk in 10 skokov.Atlanta Hawks : Philadelphia 76ers 99:104 - serija je izenačena pri 3:3 v zmagahLA Clippers : Utah Jazz 131 : 119 - LA Clippers naprej s 4:2 v zmagah* igrajo na 4 zmage