Črnogorci vnovič odločno napadajo Stožice

Košarkarji Krke so sinoči izgubili v Splitu, danes ob 21. uri pa bo v 8. kolo lige ABA vstopila še Cedevita Olimpija. V Stožicah bo pričakala Mornar, ki ji je v zadnjih sezonah večkrat prekrižal račune in se redno višje uvrščal na lestvici. Zdaj Črnogorcem ne cvetijo rožice, saj so v prvih sedmih nastopih iztržili le eno zmago, prejšnji teden proti Igokei, a tudi Ljubljančani nimajo razlogov, da bi sijali od sreče po dveh zaporednih porazih v evropskem pokalu in skupno že treh na regionalni sceni; proti FMP in Budućnosti v domači dvorani. Kaj si lahko obetajo tokrat?