Crvena zvezda s kamerunsko-ameriško navezo do nove lovorike

Košarkarji Crvene zvezde so si še petič priigrali lovoriko v ligi ABA, potem ko so v velikem finalu s 3:2 v zmagah premagali igralce Budućnosti. V odločilni peti tekmi so pred polnimi tribunami v Beogradu s 67:60 (53:49, 33:28, 15:14) zlomili odpor tekmecev iz Podgorice.



Za Beograjčane so največ točk dosegli Kamerunec Landry Nnoko (17), Američan Jordan Loyd (15) in Srb Ognjen Dobrić (12), najbolj učinkovit pri gostih pa je bil Američan s črnogorskim potnim listom Justin Cobbs, ki je bil z enaindvajsetimi točkami tudi najboljši strelec tekme.



Za Crveno zvezdo je to že peti naslov najboljšega moštva v tem tekmovanju v zadnjih sedmih sezonah. Eno lovoriko je vmes osvojila Budućnost, lani pa se liga zaradi pandemije novega koronavirusa ni končala.



Zmagovalci lige ABA:

2001/02 Union Olimpija

2002/03 Zadar

2003/04 Reflex Železnik

2004/05 Hemofarm

2005/06 FMP Železnik

2006/07 Partizan

2007/08 Partizan

2008/09 Partizan

2009/10 Partizan

2010/11 Partizan

2011/12 Maccabi Tel Aviv

2012/13 Partizan

2013/14 Cibona

2014/15 Crvena zvezda

2015/16 Crvena zvezda

2016/17 Crvena zvezda

2017/18 Budućnost

2018/19 Crvena zvezda

2019/20 brez zmagovalca

2020/21 Crvena zvezda

