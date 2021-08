Cuban mu je dal letalo, Dončić pa niti sekunde miru

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji reprezentant Portorika J. J. Barea je Luku Dončiću močno olajšal prilagajanje na ligo NBA. Tudi zaradi znanja španskega jezika se je med njima spletla posebna vez, ki je ni pretrgalo niti slovo organizatorja igre leta 2020. 37-letni Barea, ki se še vedno ni igralsko upokojil, se želi v prihodnje preizkusiti v vlogi trenerja, številni pa ga vidijo v strokovnem štabu novega trenerja Dallasa Jasona Kidda. A zaenkrat bo le oglednik kluba, njegova baza pa bo Miami. V podkastu portoriškega komika in filmskega igralca Vicenteja Ydracha se je spominjal svoje kariere, šampionske sezone 2010/11 v vrstah Dallasa, »psihopata« Dirka Nowitzkega, radodarnega Marka Cubana in seveda Dončića, s katerim je po Chicagu iskal lokal z vodnimi pipami, kartal in se nasploh dobro zabaval.