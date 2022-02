Cuban spregovoril o velikem Dončićevem ponižanju

Mark Cuban se je dotaknil tudi prekomerne teže Luke Dončića in kritik, ki so ga po neprepričljivem začetku sezone le še podžgale. »Mislim, da se je počutil malce ponižanega. Ni mu bilo všeč, ko so omenjali to prekomerno težo in druge stvari, na koncu pa je doumel, da je potrebna določena raven discipline,« je pred današnjo tekmo z Utah Jazz (ob 3.00 po slovenskem času), ki bo prva po krajšem premoru zaradi tekme zvezd v Clevelandu, dejal Cuban.

»Ve, kaj mora početi, na koncu pa je razumel, da mora, če želi postati najboljši – in jaz vem, da si tega želi –, nadzirati določene stvari. Ko mu je to enkrat uspelo, je postal neustavljiv,« je še povedal Cuban. Španski dnevnik Marca je poročal, da se je Dončić v Dallas po olimpijskem turnirju v Tokiu vrnil s 13 kg več od uradno zabeležene teže v ligi NBA, izgubil naj bi že 7 kg, so dodali.

»Vsi športniki njegovega kova gredo enkrat skozi to – ko se ti zdi, da je vse lahko, ko si vajen tega, da si vedno najboljši in da prejemaš vse pohvale. Potem pa se, ko se stvari ne razpletejo po tvojih željah, moraš zamisliti,« je še dodal Cuban. Dončićevo NBA-povprečje sicer znaša 26 točk, 8,5 skoka in 7,9 asistence v 33,7 minute igre, zaenkrat v sezoni 2021/22, ki je prva pod taktirko novega trenerja Jasona Kidda, v 35,4 minute na tekmo dosega 27,5 točke, 8,3 skoka in 9,2 asistence.