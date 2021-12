Curryju ovacije ob povratku domov, bojevniki do nove zmage

Po tem, ko je v newyorškem Madison Square Gardnu na dvoboju z New York Knicks podrl rekord Raya Allena in postal košarkar z največ zadetimi meti za tri točke v zgodovini lige NBA, je Stephen Curry dobil glasne ovacije domače dvorane, klub mu je pripravil tudi krajši kolaž posnetkov, ki so jih zavrteli ob prvi minuti odmora. Curry se je na parketu trkal po prsih in pokazal, da mu podpora veliko pomeni, tekmo pa je sklenil z okroglimi 30 točkami. Warriors so po številu zmag spet vodilna ekipa lige, na lestvici sicer z malenkost boljšim izkupičkom vodijo Phoenix Suns, a pot do 25. zmage sezone proti Sacramento Kings ni bila tako lahka kot priča končni rezultat 113:98.

Obe ekipi so precej osiromašile okužbe z novim koronavirusom, se pa je s prvim trojnim dvojčkom v sezoni in 31. v karieri (rekord kluba) izkazal Draymond Green, ki je dosegel 16 točk, 11 skokov in podelil še 10 asistenc. Tekmo so bojevniki odločili z odlično zadnjo četrtino, Buddy Hield je 1:34 minute pred koncem tretje četrtine z metom z razdalje zadel za vodstvo gostov, Gary Payton II pa je s petimi zaporednimi točkami poskrbel, da so šestkratni prvaki lige pred zadnjimi 12 minutami vodili s petimi točkami naskoka brez pomoči odsotnih članov prve peterke Andrewa Wigginsa in Jordana Poola. Z metom 7:8 in 18 točkami se je izkazal tudi Damon Lee, medtem ko je pri Sacramentu 24 točk in 11 skokov zbral Tyrese Haliburton.

Sacramento, denimo, je poleg začasnega trenerja Alvina Gentryja pogrešal šest igralcev, ekipo je vodil pomočnik Doug Christie. Proti bivši ekipi je nekdanji član Dallasa Harrison Barnes dosegel 19 točk, eno manj je na koncu zbral Hield. Trener bojevnikov Steve Kerr, ki so ga nekaj ur prej uradno imenovali za selektorja ameriške izbrane vrste, je pred tekmo prejel dres s svojim priimkom, ki mu ga je podelil Grant Hill. To je bila že 15. zmaga na 17 domačih tekmah Golden Stata v sezoni, kar je rekord lige.

Džezisti uspeli pregnati sršene, Morant se je vrnil s porazom

Uspešna je bila tudi tretja najboljša ekipa zahodne konference, Utah Jazz je s 112:102 prav tako šele v zadnjih 12 minutah strl odpor Charoltte Hornets. Bojan Bogdanović in Rudy Gobert sta za zmagovalce prispevala po 23 točk, slednji pa je v statistiko vpisal še 21 skokov. Miles Bridges in LaMelo Ball sta pri poražencih dosegla po 21 točk, pri čemer je prvi temu dodal še enajst skokov, drugi pa enajst podaj.

Druga ekipa vzhodne konference Chicago Bulls je s 133:118 premagala Houston Rockets, s 26 točkami je bil prvi strelec tekme DeMar DeRozan, četrti z zahoda Memphis Grizzlies pa so doma izgubili proti Oklahoma City Thunder z 99:102 kljub temu, da je po dolgem času zaigral zvezdnik Ja Morant.

Na drugih tekmah so Boston Celtics izgubili proti Philadelphia 76ers s 103:108, pri čemer je za zmagovalce Joel Embiid dosegel 41 točk in deset skokov, Los Angeles Clippers pa so podpisali predajo proti San Antonio Spurs z 92:116. Pri slednjem je Dejounte Murray dosegel svoj šesti trojni dvojček sezone s 24 točkami, 13 podajami in 12 skoki.

V noči na sredo nova tekma čaka Dallas Mavericks, toda na obračunu z Minnesota Timberwolves zaradi težav z gležnjem spet ne bo igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. V njegovi ekipi imajo sicer kar precej težav, zaradi koronskih protokolov lige so odsotni Reggie Bullock, Willie Cauley-Stein, Josh Green in Maxi Kleber, zaradi poškodb pa bo poleg Dončića manjkal tudi Eugene Omoruyi. Za tekmo proti Minnesoti sta vprašljiva tudi Kristaps Porzingis in Frank Ntilikina.

Ponedeljkovi izidi:

Boston Celtics : Philadelphia 76ers 103:108

Chicago Bulls : Houston Rockets 133:118

Memphis Grizzlies : Oklahoma City Thunder 99:102

Utah Jazz : Charlotte Hornets 112:102

Golden State Warriors : Sacramento Kings 113:98

Los Angeles Clippers : San Antonio Spurs 92:116

Toronto Raptors – Orlando Magic (preloženo)