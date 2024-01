Dallas tudi brez Luke Dončić igraje opravil s Portlandom

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA na domačem parketu suvereno premagali Portland s 139:103. Ob odsotnosti slovenskega asa in prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića zaradi težav z gležnjem je tokrat najbolj blestel Kyrie Irving s 24 točkami, devetimi skoki in petimi podajami.

Dončić je četrtič letos manjkal, a ga druščina za visoko zmago tokrat ni potrebovala. Pred tem je slovenski zvezdnik enkrat manjkal zaradi rojstva hčerke, dvakrat pa zaradi zdravstvenih razlogov, kar je bil razlog tudi tokrat. Vseeno je Dallas prekinil črni niz (0-3), ko na parketu ni Dončića, zasedba iz Dallasa pa je še četrtič v sezoni premagala Portland.

Tekma je bila odločena v tretji četrtini, ko je Dallas vodil tudi že za 39 točk. Jaden Hardy in Tim Hardaway ml. sta k zmagi prispevala vsak po 19 točk. Hardy je ob tem vpisal še devet skokov in devet podaj.

»Dobra ekipna zmaga. Igrali smo brez številnih igralcev, tudi brez Luke, Derecka Livelyja in ostalih. Mislim, da je to velika stvar, fantje so bili pripravljeni igrati. Dobra zmaga. Vsi, ki so nastopili, so igrali na visoki ravni in nam priigrali zmago,« je po tekmi povedal trener Dallas Jason Kidd.

Dallas je zdaj pri izkupičku 21 zmag in 15 porazov ter zaseda šesto mesto v zahodni konferenci, kjer je na vrhu Minnesota.

Slednja je v gosteh s 122:95 premagala Houston, medtem ko je drugouvščena ekipa zahoda Oklahoma izgubila proti Brooklynu s 115:124 kljub 34 točkam igralca meseca decembra Shaija Gilgeous-Alexandra. Za vodilno Minnesoto je Anthony Edwards vpisal 24 točk, Karl-Anthony Towns jih je dodal 22.

Nikola Jokić je imel v Orlandu premalo pomoči soigralcev. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via Afp

Orlandu presenetil Denver

Vodilna ekipa vzhoda Boston je visoko odpravila Utah s 126:97. Jayson Tatum je vpisal 30 točk, 19 jih je prispeval Kristaps Porzingis.

Orlando je tesno s 122:120 premagal prvaka Denver, junak je bil Paolo Banchero z 32 točkami, desetimi skoki in 11 podajami. Pri Denverju, tretji ekipi na zahodu, je srbski as Nikola Jokić dosegel 29 točk in osem asistenc.

Los Angeles Clippers so bili v gosteh s 111:95 boljši od New Orleans, medtem ko je druga zasedba iz mesta angelov, Lakers, izgubila proti Memphisu s 113:127.

Zanesljivo zmago je slavilia tudi Indiana, ki je doma s 150:116 nadigrala Atlanto. Izgubila je tretjeuvrščena ekipa vzhoda Philadelphia, boljši je bili New York s 128:92.

Cleveland je premagal Washington s 114:90, Chicago je bil boljši od Charlotta s 104:91, Sacramento pa od Toronta s 135:130. Golden State je doma ugnal Detroit s 113:109 in jim zadal še 32. poraz v sezoni, Phoenix pa je bil s 113:97 boljši od Miamija.