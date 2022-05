Golden State v Teksasu že na pragu velikega finala

Golden State Warriors so vodili večji del tekme, v prvi četrtini že za 12 točk, a so se domačini vrnili in tudi sami v drugi četrtini povedli z devetimi točkami naskoka (42:33). Sledil je nov preobrat v režiji bojevnikov, ki so do konca tretje četrtine spet vodili za več kot 10 točk (največ 14), pred zadnjimi 12 minutami igre je bilo na semaforju 68:78. Prednost gostov je v zadnji četrtini v nekem trenutku skopnela na šest točk, a ni bila nikoli zares ogrožena.

Luka Dončić, prvi strelec tekme (40 točk, 11 skokov, 3 asistence, met 11:23), je z nekaj koši in asistencami ter z delnim izidom 11:2 v zadnjih napadih približal Dallas na pet točk zaostanka. A nato je odločilno trojko nato dosegel Jordan Poole (99:107) in ugasnil tudi zadnji žarek upanja domači ekipi. Stephen Curry je dosegel 31 točk in jim dodal še 11 asistenc, spet je blestel izkušeni Andrew Wiggins s 27 točkami in 11 skoki. Spencer Dinwiddie s 26 in Jalen Brunson z 20 točkami (dodal je še 5 skokov) sta najzvesteje sledila Dončiću v ekipi Mavs, kjer pa so povsem zatajili denimo Maxi Kleber, Reggie Bullock (oba brez točke), Dwight Powell (3 točke) ...

Četrta, morda že odločilna tekma bo v sredo ob 3.00 po slovenskem času spet v Dallasu. Nobeno moštvo v zgodovini lige NBA v končnici še ni nadoknadilo zaostanka z 0:3 v zmagah.