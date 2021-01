Dallas v vse večjih težavah, prekipeva tudi Luki Dončiću

Miami brez Dragića, a z Butlerjem do sedme zmage



Veliki dvoboj v Bostonu pripadel LA Lakers

Izidi NBA –

Niz porazov košarkarjev Dallasa v NBA je podaljšal še Phoenix. V American Airlines Centru je bil boljši s 111:105.je v drugem polčasu dosegel 22 točk od skupnih 29 točk, 18 v tretji četrtini, dvoboj pa zaokrožil še z osmimi skoki in sedmimi podajami. Dallas je izgubil petič zapored, čez 48 ur pa se bo še tretjič v sezoni pomeril s Phoenixom, ki je zmagal obe tekmi.še ni bil nared, a je Miami le prekinil niz petih porazov, potem ko je na domačem parketu s 105:104 premagal Sacramento.je vrnitev po desetih tekmah zaradi protokola ob covidu-19 začinil s 30 točkami, sedmimi skoki in osmimi podajami. Svojo NBA statistiko je dopolnil s preseženo mejo 10.000 točk,in odločilnim košem 42 sekund pred koncem.Prvič v sezoni sta se pomerila največja Boston in LA Lakers. Košarkarji iz Los Angelesa so bili v gosteh boljši s 96:95. Boston je v zadnji četrtini zapravil prednost sedmih točk. Gostje so si odločilno prednost priigrali, ko je100 sekund pred koncem dosegel koš in zadel še dodatni prosti met za vodstvo s 96:89. Potem niso več dosegli koša.Prvi strelec tekme je bils 30 točkami.je bil s 27 točkami in 14 skoki najboljši pri LA Lakers,je dosegel 21 točk.29 – met 22:12, za tri 7:3, 8 skokov in 7 podaj v 33 minutah, Hardaway Jr. 19; Paul 29 in 12 podaj, Ayton 18 in 17 skokov).(Butler 30, Adebayo 18 in 13 skokov, Herro 15; Fox 30, Hield 18).(Markkanen 31, LaVine 26, White 20; Lillard 44, Kanter 22 in 11 skokov).(Hayward in Ball po 27; G. Antetokounmpo 34 in 18 skokov, Holiday 21).(Williamson 26, Ingram in Bledsoe po 15; Wood 27, Oladipo 20).(Tatum 30, Brown 28, Theis 14; Davis 27 in 14 skokov, James 21, Harrell 16, Schröder 12).(White 18, Murray 15, Aldridge 14; Melton 20, Morant 19 in 11 podaj, Anderson 16).(Curry 28, Wiggins 20; Grant 18, Jackson 17).