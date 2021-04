Dallas z Dončićevo tresočo roko izgubil v Houstonu

Kwvin Durant: kdor zna, zna

Kevin Durant se je vrnil v ritem tekem po 13. februarju. FOTO: Elsa/AFP

Izidi, NBA

Teksaški dvoboj najslabšega in najboljšega je pripadel prvemu. Houston, ki ima le zmago več od najslabšega moštva v NBA Minnesote (14:13), je primazal zaušnico Dallasu in ga premagal s 102:93. Daleč od svoje ravni je bil tudi, ki je sicer dosegel spoštljivih 23 točk in devet skokov, toda ob metu 26:9 in trojkah 9:1 pokazal, da je prelahko šel v tekmo, ki bo jo Dallas moral spremeniti v 29. zmago, da bi še bolj zadihal za ovratnik šestouvrščenemu v zahodni konferenci Portlandu (30 zmag).Po odhoduje Houston tako rekoč razpustil moštvo. Odšli so vsi najvidnejši košarkarjiin ta teden še, ki je okrepil LA Lakerse.»Najbolj srečen sem bil, ko sem videl iskro v očeh vseh igralcev. Doživeli že veliko težkih trenutkov, a danes so fantje uživali na parketu, v končnici smo bili zelo zbrani,« je bil vesel trener HoustonaDallas je po ponedeljkovi predstavi sezone, ko je premagal vodilni Utah, uprizoril še najslabšo. V zadnjo četrtino je šel z zaostankom enajstih točk in prebujenim Dončićem, ki je dve minuti in pol pred koncem izenačil na 89:89. Toda v končnici je bil Houston spet bolj zbran in natančen.Organizator Houstonove igreje bil najboljši igralec, zbral je 31 točk in 7 podaj. Houston je v tej sezoni dosegel dve zmagi proti Dallasu.Dončić je bo nemoči izkazal jezo tako, da je ob zadnji minuti odmori vrgel bidon s pijačo na tla. Dallasu ni zadostovala niti vrnitev Latvijca, ki po poškodbi zapestja izenačil Dončićev strelski učinek 23 točk in dodal še 12 skokov. A Dallas je imel le 37,9 odstoten met iz igre, od 39 vrženih trojk jih je zadel le deset 10 trojk – 25,6 odstotkov.Brooklyn je premagal New Orleans s 139:111. Dvoboj je zaznamovala vrnitevpo 23 tekmah. V igro je vstopil sredi druge četrtine in takoj pokazal iz kakšnega testa je. Zvezdnik je v svoji 868. tekmi v NBA brez naprezanja dosegel 17 točk, sedem skokov in pet podaj v 19 minutah.»Pričakoval sem, da bom hitro ujel ritem igre. Nisem prav nič taktiziral,« se je pohvalil Durant, ki je izpustil celotno minulo sezono zaradi poškodbe ahilove tetive.je zaradi poškodbe dvoboj spremljal s klopi.V derbiju je drugovurščeni Phoenix v podaljšku strl vodilni Utah. Niti 41 točk ob metu 35:16ni bilo dovolj, pri Phoenixu sta bila razpoložena(35) in(29).102:93 (Wall 31, Wood 22, Porter 14, Olynyk 10 in 18 skokov, Brown 9, Tate 8, Augustin in Bradley po 3, Martin 2;23 – met iz igre 26:9, za tri 9:1, 9 skokov in 5 podaj v 37 minutah, Porzingis 23 in 12 skokov, Hardaway 18, Brunson 14, Finney Smith 9 , Powell 3, Melli 2, Richardson 1).116:131141:137101:99139:111113:131102:113106:96 (Jokić 25, 10 podaj in 9 skokov,0 – met iz igre 1:0 v 4 minutah).117:113