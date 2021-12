Dallas zlil jezo na uboge pelikane

Košarkarji Dallas Mavericks so se na najboljši način odzvali na dva poraza in kritike, da ne igrajo kot moštvo. Štirje igralci so dosegli dvomestno število točk in kar 14 se jih je vpisalo med strelce, ko so s 139:107 zmagali pri New Orleans Pelicans.

Luka Dončić je imel osem izgubljenih žog. FOTO: Andrew Wevers/ USA Today Sports

Ponovno je blestel Luka Dončić, ki je v zgolj dobrih 27 minutah zbral 28 točk (met iz igre 11:16, za tri 2:5), 14 asistenc in 4 skoke, je pa izgubil tudi 8 žog. Tudi kritizirani Kristaps Porzingis je vpisal dvojnega dvojčka z 20 točkami in 10 skoki. Sedemnajst točk je zbral Jalen Brunson in 16 Tim Hardaway. Pelikanom ni pomagalo 29 točk Brandona Ingrama.

Dallas je z 11 zmagami in 9 porazi četrti v zahodni konferenci. Dončić je s povprečjem 25,6 točke osmi strelec lige in s povprečjem 8,6 asistence četrti podajalec. To je bil že njegov 100. dvojni dvojček v karieri. Dosegel ga je že v prvem polčasu z 22 točkami in 10 asistencami.

Luka Dončić je sijajno vstopil v veseli december. FOTO: Andrew Wevers/USA Today Sports

Dallas, ki je izgubil pet od prejšnjih šestih tekem, je dosegel klubski rekord po učinkovitosti v napadu. Iz igre je imel met 57 od 83 (68,7 %). Prejšnji rekord je bil iz leta 1983 proti Miamiju (67,7 %). V prvi četrtini je dosegel 41 točk, Dončić je imel met 7:8. Pelikani so visoko leteli, potem ko so dobili tri od zadnjih štirih tekem, toda Mavsi so jih prizemljili.

Dončić pa je prizemljil novinca Herba Jonesa, ki je požel hvale zaradi svoje igre v obrambi, toda tokrat ni mogel ustaviti Slovenca. Najvišja prednost je bila 37 točk. Dončić je bil strelec ali podajalec pri 19 od 28 košev, ki jih je v prvem polčasu zadel Dallas. Pridružil se je Damianu Lilliardu in Traeju Youngu kot tretji igralec po sezoni 2018/19, ki mu je več kot enkrat uspelo v enem polčasu doseči vsaj 20 točk in 10 asistenc.

V noči na soboto se bosta moštvi pomerili še v Dallasu.