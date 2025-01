Dallas brez poškodovanih zvezdnikov prekinil niz porazov

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli prvo zmago po petih zaporednih porazih. V domači dvorani so oslabljeni Teksašani, kjer je poleg slovenskega asa Luke Dončića manjkal tudi veteran Kyrie Irving, s 118:97 premagali Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa.

Nepričakovani junak večera je postal Quentin Grimes, ki je s klopi dosegel 23 točk in devet skokov, zadel pa je tudi šest od 18 Dallasovih trojk. Lanski prvaki zahodne konference so nanizali pet zaporednih porazov, odkar zaradi poškodbe mečne mišice ne igra Dončić, ki se je poškodoval na božični dan in bo predvidoma manjkal vsaj do konca meseca.

Pred dnevi pa so pri Dallasu sporočili, da bo nekaj časa zaradi poškodbe odsoten tudi drugi zvezdnik ekipe Irving. Proti Jezernikom je v ekipi manjkal tudi center Daniel Gafford. Vendar pa so Grimesu v Dallasu na pomoč priskočili še P.J. Washington z 22, Spencer Dinwiddie z 19 in Klay Thompson s 13 točkami ter po skupaj prekinili črn niz porazov. Z zmago so na lestvici zahodne konference Jezernike izrinili s petega mesta.

»Vedeli smo, da se moramo vrniti na pravo pot,« je Grimes po tekmi povedal za televizijo TNT: »Prišli smo s pravo miselnostjo, potem ko smo izgubili petkrat zaporedoma. Res je dober občutek, da smo se vrnili.« Pri gostih iz Kalifornije je Anthony Davis dosegel 21 točk in dodal 12 skokov, James pa je dodal 18 točk, deset skokov in osem podaj.

V New Orleansu je Anthony Edwards dosegel 32 točk in devet skokov ter popeljal Minnesota Timberwolves do zmage s 104:97 nad domačimi Pelikani, pri katerih se je po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe na parket vrnil zvezdnik Zion Williamson. Ta je dosegel 22 točk, šest skokov, štiri podaje in tri ukradene žoge, prvi strelec domačih pa je bil tokrat Dejounte Murray z 29 točkami.

Charlotte Hornets pa so pred domačimi navijači prekinili niz desetih zaporednih porazov, ko so s 115:104 premagali Phoenix Suns. LaMelo Ball je zbral 32 točk in deset skokov, Miles Bridges pa je za sršene dodal 21 točk. Phoenixu ni pomagalo niti 39 točk in deset podaj Devina Bookerja, Phoenix je izgubil petič na zadnjih šestih tekmah.

Oslabljeni so tudi Denver Nuggets, ki so doma izgubili (106:118) proti Boston Celtics, prvi zvezdnik Nikola Jokić pa je manjkal zaradi bolezni. Jayson Tatum je k zmagi gostov prispeval 29 točk, Kristaps Porzingis pa 25.

Trae Young pa je v Salt Lake Cityju z neverjetnim košem z velike razdalje ob zvoku sirene svojim Atlanta Hawks prinesel zmago s 124:121 nad Utah Jazz. Skupno je tekmo končal s 24 točkami in 20 podajami.

V Washingtonu je Jalen Green 22 od svojih 29 točk dosegel v tretji četrtini in Houston Rockets so s 135:112 porazili domače Wizards. Alperen Sengun je dodal 26 točk in deset skokov, Amen Thompson 20 točk, Fred VanVleet pa 19.

Bam Adebayo je z dvema atraktivnima zabijanjema v San Franciscu popeljal Miami Heat do zmage s 114:98 nad Golden Gate Warriors, čeprav se je pri gostiteljih z 31 točkami izkazal Stephen Curry.