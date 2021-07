Debitant pri 36 letih v izjemnem slogu odprl finale, Phoenix vodi

Želijo jim pokvariti ritem

Košarkarji moštva Phoenix Suns so dobili prvo tekmo finala letošnje lige NBA. V domači dvorani so s 118:105 premagali Milwaukee Bucks. Izstopal je, ki je za zmagovalce dosegel 32 točk, devet podaj in štiri skoke, za Milwaukee je 29 točk dosegelTekmo je Phoenix odločil v tretji četrtini, ko je ušel na 20 točk. Takrat je Paul dosegel polovico svojih točk in dvignil navijače arizonskega moštva, ki so na nastop svojih ljubljencev čakali kar 28 let, na noge. Paul je pri 36 letih (debitiral je leta 2005 v vrstah New Orleansa) dočakal svoj prvi nastop v velikem finalu in ni bil edini, ki je izstopal v domači ekipi.je dosegel dvojnega dvojčka, potem ko je 22 točkam dodal neverjetnih 19 skokov. Kar 27 točk in 6 skokov je v statistiko vpisalPhoenix je pred letošnjo sezono nazadnje v končnici igral leta 2010, dve leti nazaj je zasedel zadnje mesto v vzhodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 63-19, letos pa napada prvi naslov kluba. Igralci se zavedajo, da ena zmaga nič ne pomeni.»Vso sezono smo delali za take trenutke. Še naprej moramo dobro igrati. To je samo ena tekma. Ostati moramo osredotočeni,« je po koncu povedal Paul. Pri Milwaukeeju se je po poškodbi in dveh tekmah odsotnosti na parket vrnil še en debitant v finalnih obračunih, ki je dal 20 košev, pod obročema pa pobral 17 žog. Trener gostovje po koncu dejal, da bodo morali izboljšati svojo igro: »Še najprej se moramo izboljševati. Pogledali bomo posnetek tekme in poiskali način, kako uničiti njihov ritem.«Phoenix bo drugo tekmo finala gostil v petek. Gostitelji upajo na drugo zaporedno zmago, ki bi jih že močno približala prvemu naslovu v ligi v zgodovini kluba. A tudi slavja Milwaukeeja se ne spomni praktično nihče več, saj je od edinega naslova minilo že 50 let. Obe ekipi pa sta v finalu tretjič.