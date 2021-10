Denver z razpoloženim Čančarjem slavil po podaljšku, nov poraz LA Lakers

V izenačenem obračunu se je z 31 točkami najbolj izkazal košarkar Denverja Markus Howard. To je bila sicer šele prva zmaga moštva iz Kolorada na pripravah, Vlatko Čančar je prispeval 12 točk, 4 skoke in podajo ter eno ukradeno in dve izgubljeni žogi v 34 minutah na parketu.

Atlanta Hawks, ki bo prvi tekmec Dallas Mavericks in Luke Dončića v rednem delu sezone 2021/22, so že po prvi četrtini proti Miamiju v domači Georigii vodili s 33:17 in se niso več ozirali nazaj. Trae Young je dosegel 27 točk in jim dodal še 15 podaj. Za zmago so morali spet garati Brooklyn Nets, ki so spet brez Kyrieja Irvinga v New Yorku premagali Minnesota Timberwolves s 107:101. Anthony Edwards pri gostih in Joe Harris pri domačih sta bila prva strelca obračuna s 23 točkami, Kevin Durant se je ustavil pri 19 točkah in 7 skokih, James Harden jih je v 31 minutah dosegel le šest, a podelil 14 podaj.

Sosedski obračun v Sacramentu je pripadel domačim kraljem, ki so ugnali stare rivale Los Angeles Lakers in jim prizadejali še šesti poraz v šestih pripravljalnih tekmah pred letošnjo sezono (116:112). LeBron James s 30 točkami, 6 skoki in ravno toliko podajami ni uspel preprečiti novega neuspeha, h kateremu je največ košev prispeval De'Aron Fox (21). Navijačem je zastal dih, ko se je na začetku tretje četrtine James po boju za žogo in malce tršem pristanku na levo nogo prijel za mečno mišico in začel šepati. Po krajši masaži na klopi je s tekmo nadaljeval, a ni uspel preprečiti že šestega poraza na šestih pripravljalnih tekmah, kar je slaba popotnica za prvake iz leta 2020, ki se v novo sezono podajajo okrepljeni z Russllom Westbrookom (tokrat 18 točk, 3 skoki in 5 podaj), Dwightom Howardom (5 točk, 7 skokov), Waynom Ellingtonom (poškodba) in seveda Carmelom Anthonyjem (15 točk, 2 skoka).