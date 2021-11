Dinozavri so se brez Dragića znesli nad Grizliji

Košarkarji kluba Toronto Raptors so v ligi NBA v gosteh s 126:113 odpravili igralce moštva Memphis Grizzlies. Slovenski as Goran Dragić v kanadski zasedbi znova ni dobil priložnosti za igro.

Za Toronto, ki je doslej zbral devet zmag in deset porazov, sta bila najbolj učinkovita Gary Trent mlajši s 26 in Fred VanVleet s 23 točkami. Pri Memphisu, ki ima po devet zmag in porazov, pa je 23 točk prispeval Ja Morant.

Danes ponoči v ligi NBA ne bo tekem, v noči na soboto pa bo Toronto gostoval pri Indiani, Denver Nuggets, katerih član je tudi Vlatko Čančar, pa bo gostil Milwaukee Bucks. Dallas Mavericks bodo poskušali z Luko Dončićem na čelu v noči na nedeljo doma premagati Washington Wizards.

Drugi izidi: Cleveland Cavaliers : Phoenix Suns 115:120, Indiana Pacers : Los Angeles Lakers 116:124 – po podaljšku, Orlando Magic : Charlotte Hornets 99:106, Boston Celtics : Brooklyn Nets 104:123, Houston Rockets : Chicago Bulls 118:113, Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 114:93, Minnesota Timberwolves : Miami Heat 113:101, New Orleans Pelicans : Washington Wizards 127:102, Oklahoma City Thunder : Utah Jazz 104:110, San Antonio Spurs : Atlanta Hawks 106:124, Golden State Warriors : Philadelphia 76ers 116:96, Sacramento Kings : Portland Trail Blazers 125:121.