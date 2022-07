Dodatne kvalifikacije zdaj stalnica, sodniki bodo še strožji

Lastniki klubov v severnoameriški košarkarski ligi NBA so v torek izglasovali, da bo tako imenovani play-in oziroma dodatne kvalifikacije za končnico po dveh poskusnih sezonah zdaj postal stalnica tega tekmovanja. Lastniki so se poleg tega strinjali tudi o ostrejših pravilih za osebne napake, ki preprečujejo hitre protinapade.

Liga NBA je turnir play-in poskusno priredila najprej v sezoni 2020/21, kasneje pa se je zanj odločila še v minuli sezoni 2021/22. V tem sistemu se neposredno v končnico iz vsake konference uvrsti prvih šest ekip rednega dela, medtem ko se moštva od sedmega do desetega mesta uvrstijo v dodatne kvalifikacije.

Zmagovalec dvoboja sedmo- in osmouvrščenih ekip se uvrsti v končnico, poraženec pa igra proti zmagovalcu tekme med deveto- in desetouvrščenima ekipama. Zmagovalno moštvo te tekme tako zapolni še zadnje prosto mesto v končnici. V prihodnji sezoni lige NBA bo turnir play-in med 11. in 14. aprilom 2023 oziroma po koncu rednega dela sezone in pred začetkom končnice, ki se bo začela 15. aprila.

Do spremembe pa je prišlo tudi pri osebnih napakah, ki preprečujejo hitre protinapade, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Te bodo po novem sodniki kaznovali strožje, kot do zdaj. Če bo igralec namerno storil prekršek, da bi zaustavil hiter protinapad, ne da bi s tem skušal odvzeti žogo nasprotniku, bo imela nasprotna ekipa na voljo en prosti met, žoga pa bo prav tako ostala v njeni posesti.

Ekipe pa bodo lahko takšne osebne napake, ne da bi bile kaznovane, storile v zadnjih dveh minutah zadnje četrtine in v podaljšku.