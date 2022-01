Dolenjci z Višnjika brez češnje na torti

Košarkarji Krke so po šestnajstih dneh mirovanja doživeli novo razočaranje v ligi ABA. V Dalmaciji so izgubili dvoboj proti neposrednemu tekmecu za obstanek. Zadar je drugi polčas dobil s 45:34 in na koncu zasluženo zmagal s sedmimi točkami razlike. Za Novomeščane je to deveti zaporedni poraz v ligi ABA – nazadnje so zmagali 30. oktobra, edina pozitivna stvar ob novem porazu pa je, da so danes izgubili z nižjo razliko, kot so Zadar premagali v 4. kolu (80:66).

Zadar : Krka 78:71 (62:57, 33:37, 19:24) Dvorana Krešimir Ćosić, gledalcev 700, sodniki: Belošević, Jovčić, Milojević (vsi Srbija). Zadar: Carter 16 (2:4), Jordano 3, Bursać 5 (1:2), Junaković 10 (2:3), Drežnjak 18 (8:9), Mavra 4 (2:2), Thompson 22 (5:6). Krka: French 2, Stergar 2, Stipčević 14 (2:2), Škedelj 4, L. Lapornik 7 (0:1), M. Lapornik 18 (4:4), Macura 2, Thomas 22 (2:2). Prosti meti: Zadar 20:26, Krka 8:9. Met za tri točke: Zadar 6:24 (Drežnjak 2, Carter 2, Thompson, Jordano), Krka 13:28 (M. Lapornik 4, Thomas 4, Stipčević 4, L. Lapornik). * Osebne napake: Zadar 18, Krka 27. * Pet osebnih: Thomas (40.).

Prihodnji petek bo Krka gostila Partizan, pred februarskim odmorom zaradi pokalnih tekmovanj in reprezentančnih obveznostih pa jih čakata še obračuna z dvema ekipama iz spodnjega dela razpredelnice, Studentskim centrom v Podgorici in Cibono v Novem mestu. Krka je dobro odigrala prvi polčas, v nadaljevanju pa se ni znašla proti agresivni domači obrambi. Zadar je dobil skok z 39:34 (12 v napadu), zaustavil pa je tudi prvega strelca lige ABA Roka Stipčevića, ki je s 14 točkami za več kot šest točk zaostal za svojim povprečjem.

Kanček upanja je posijal v zaključku tekme, ko je Krka z delnim izidom 11:0 prevzela vodstvo (68:67), toda Zadar je odgovoril s sedmi zaporednimi točkami in suvereno zaključil srečanje. Najboljša strelca pri Krki sta bila Adonis Thomas z 22 točkami (15 v prvem polčasu) in nova okrepitev Miha Lapornik, ki je ob metu 4:9 za tri točke zbral 18 točk.

