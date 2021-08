Dončić bi utegnil že kmalu dobiti novega soigralca iz Evrope

Slovenski košarkarski čudežni deček Luka Dončić, ki je blestel tudi na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu, bi utegnil že kmalu dobiti novega soigralca iz Evrope. Po poročanju različnih medijev, ki pozorneje spremljajo ligo NBA, naj bi se vodilni možje kluba Dallas Mavericks resno zanimali za prihod Laurija Markkanena.



Finski zvezdnik je med obiskom domovine pred kratkim presenetil z intervjujem, v katerem je brez dlake na jeziku spregovoril o nezadovoljstvu nad svojim statusom pri moštvu Chicago Bulls. »Nadejam se, da se bomo z odgovornimi pri klubu hitro dogovorili glede mojega odhoda drugam. Imam ponudbe različnih klubov. Želim si novega štarta v ligi NBA,« je poudaril 24-letni Markkanen.



»Zaključevalec« (The Finnisher), kakor so mu nadeli vzdevek onstran Atlantika, je za Bike v štirih sezonah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigral 221 tekem, na katerih je v povprečju dosegal po 15,6 točke, 7,1 skoka in 1,2 asistence. V prejšnji sezoni, med katero so ga pestile tudi poškodbe, je zbiral po 13,6 točke, 5,3 skoke in 0,9 asistence.

Primerjajo ga z Dirkom Nowitzkim

Najboljšega finskega košarkarja, ki je za svojo višino (213 cm) presenetljivo gibljiv in natančen pri metih, sicer že dalj časa povezujejo z Dallasom. Nič čudnega, ko pa ga nekateri primerjajo celo s slovitim Nemcem Dirkom Nowitzkim, legendo kluba iz Teksasa. Toda zataknilo bi se lahko pri denarju: vodstvo Dallasa naj bi Markkanenu ponujalo enajst milijonov dolarjev na sezono, finski as pa naj bi si želel donosnejšo pogodbo.



Zanj naj bi se potegovali tudi v moštvih New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Boston Celtics in Minnesota Timberwolves, ki so ga leta 2017 na naboru lige NBA izbrali kot sedmega in nato poslali v Chicago v zameno za Jimmyja Butlerja.

