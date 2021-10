Luka Dončić blizu trojnega dvojčka, učinkovit tudi Vlatko Čančar

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na drugi pripravljalni tekmi pred novo sezono lige NBA bil znova razpoložen in je na koncu za malo zgrešil trojnega dvojčka. V manj kot 18 minutah igre je k zmagi Dallasa nad Los Angeles Clippers s 122:114 prispeval 14 točk, devet podaj in osem skokov.



Dallas je z začetno postavo Dončić, Kristap Porzingis, Tim Hardaway jr., Dwight Powell in Dorial Finney-Smith bil tesen dvoboj s »starimi znanci« iz Los Angelesa. Clippers so namreč v obeh preteklih sezonah moštvo Dallasa premagali v končnici. K zmagi slednjega je tokrat pomemben delež prispeval tudi latvijski center Kristaps Porzingis, ki je izmed prve peterke preživel največ časa na parketu, skoraj 20 minut, pri tem pa dosegel 15 točk in pet skokov. Prvi strelec moštva iz Teksasa je bil sicer Eugene Omoruyi z 20 točkami s klopi.



V preteklem večeru je pripravljalno tekmo odigral Denver s Slovencem Vlatkom Čančarjem v postavi. Ta je bil v nekaj več kot 15 minutah igre s klopi izjemno učinkovit, dosegel je 13 točk. Denver je sicer na domačem parketu s 112:114 izgubil z Minnesoto Timberwolves. Prvo ime Denverja Nikola Jokić je bil blizu trojnega dvojčka z 10 točkami, devetimi skoki in devetimi podajami. Karl Anthony-Towns je za Minnesoto dosegel 12 točk.

