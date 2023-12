Dončić bo igral, če mu bo le v Pirej pustila mala Gabriela

Aleksander Sekulić bo še naprej selektor slovenske košarkarske reprezentance, Slovenija bo kandidirala za skupinski del evropskega prvenstva 2029, Luka Dončić naj bi igral v olimpijskih kvalifikacijah in Aleš Križnar, ki je nasledil Raša Nesterovića na položaju generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije, ne želi stopiti v čevlje legende.

Sekulić, ki je na selektorski položaj prišel pred tremi leti, ko je nasledil Rada Trifunovića, uradno sicer še ni podaljšal pogodbe s KZS, je pa predsedniku Mateju Erjavcu ustno že potrdil pripravljenost na vodenje državne selekcije do konca evropskega prvenstva 2025. Prva akcija ga čaka februarja 2024 v kvalifikacijah za EP 2025, je poročala STA.

Slovenija bo aprila 2024 oddala kandidaturo za organizacijo ene skupine evropskega prvenstva 2029, ki odslej poteka na vsake štiri leta, novembra 2024 pa bo izvedela, ali je bila uspešna pri lobiranju. To bi bilo tretje košarkarsko EP v Sloveniji po moškem 2013 in ženskem letos poleti.

Matej Erjavec je predstavil načrte KZS. FOTO: Blaž Samec

Slovenija se je odpovedala organizaciji kvalifikacijskega turnirja za OI naslednje leto, saj je bilo po besedah Erjavca nerealno pričakovati, da bo slovenska vlada v času, ko se bori z odpravljanjem posledic avgustovskih poplav, odštela štiri do pet milijonov evrov za izvedbo turnirja. »To ne bi bilo korektno, saj smo letos že dobili 1,4 milijona evrov za organizacijo ženskega eurobasketa. Hkrati smo tudi malce vraževerni, saj se 2021 noben gostitelj kvalifikacijskih turnirjev ni uvrstil na olimpijske igre,« je, kot je povzela STA, povedal Erjavec. Predsednik KZS je ob tem razkril, da bo Slovenija v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala vsaj dve prijateljski tekmi. 22. junija bo gostovala v Kaunasu, tri dni kasneje pa bo Litva prišla v Stožice.

V kakšni zasedbi bo Slovenija igrala olimpijske kvalifikacije v Pireju – tam bodo še Grčija, Hrvaška, Dominikanska republika, Nova Zelandija in Egipt – še ni povsem jasno. Vlatko Čančar in Edo Murić se zdravita po poškodbah kolena, Zoran Dragić je v nemilosti Cedevite Olimpije, vprašanje pa je tudi, kakšno bo stanje pri Luki Dončiću, ki je pred dnevi postal oče.

»Osebno sem za nosečnost izvedel že aprila in kljub temu smo se z Luko odkrito pogovarjali o možnostih organizacije kvalifikacijskega turnirja. Res pa je tudi, da je bilo to pred rojstvom in da se s prihodom otroka na svet stvari običajno precej spremenijo. Verjamem, da če bo zdrav in mu bo mala Gabriela pustila, zagotovo igral za reprezentanco naslednje poletje,« je dejal Erjavec. O stanju Čančarja in odločitvi Denverja, ali bo Primorcu dovolil igranje za reprezentanco, se bodo pri KZS prepričali v prvih mesecih 2024 na obisku ZDA.

Aleš Križnar je novi generalni sekretar KZS. FOTO: Leon Vidic

Novi generalni sekretar Aleš Križnar je na KZS zaposlen že skoraj desetletje. Kot je povedal novinarjem, bo njegovo delo nekoliko drugačno, saj se zaveda, da v čevlje predhodnika ni mogoče stopiti. Njegovo delo po operativno-poslovne narave, saj ima KZS podobno kot večina športnih panožnih zvez v Sloveniji težave s financiranjem, čeprav je v zadnjih letih podvojila proračun. »Žal so se v tem obdobju podvojile tudi storitve, ki jih mi najbolj potrebujemo, to so prevozi ter prenočišča. Na slovenskem trgu je težko najti svež kapital oziroma sponzorje, zato moramo gledati na vsak evro,« pravi Križnar.

KZS je letos minus naredila z evropskim prvenstvom za ženske. Kot je povedal Erjavec, je primanjkljaj v blagajni zveze približno 25.000 evrov.